Nom Echec vun de FriddensgespréicherDonald Trump annoncéiert Blockad vum Passage vun Hormus

AFP, iwwersat vun RTL
Den US-President Donald Trump huet sech op senger Social-Media-Plattform "Truth Social" zu de Gespréicher tëscht den USA an dem Iran zu Islamabad geäussert.
Update: 12.04.2026 16:23
Den US-President Donald Trump op enger Pressekonferenz.
© SAUL LOEB/AFP

Dës si jo ouni en Accord iwwer e Fridden oder eng weider Wafferou op en Enn gaangen.

Die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sind nach Angaben von US-Vizepräsident JD Vance vorerst gescheitert. "Die schlechte Nachricht ist, dass wir zu keiner Einigung gekommen sind."
Keen Deal zu Islamabad
Friddensgespréicher tëscht den USA an dem Iran gescheitert

Dem US-President no wier notamment beim wichtegste Punkt, nämlech der Reouverture vum Passage vun Hormus keng Eenegung erreecht ginn. Dowéinst géif d’US-Navy elo direkt e Blockage vum Passage vun Hormus an d’Weeër leeden. Et géif een all Schëff, dat an internationale Gewässer ënnerwee wier, an dat d’Tax, déi den den Iran fir de Passage duerch d’Mierenkt verlaangt, bezuelt hätt, offänken. Et géif een iwwerdeems alleguer d’Séi-Minnen, déi den Iran an der Strooss placéiert hätt zerstéieren. D’USA géife sech net erpresse loossen, sou den Trump.

