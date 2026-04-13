Invité vun der Redaktioun (13. Abrëll)Djuna Bernard - Deputéiert vun déi gréng

Eng konkret Récktrëttsfuerderung géint de kritiséierte CNA-Direkter Gilles Zeimet huet d‘Djuna Bernard e Méindeg de Moien net geäussert. D’Deputéiert vun déi gréng huet als Invité vun der Redaktioun awer betount, et kéint een et net akzeptéieren, sollt sech erausstellen, dass den Direkter vum Centre national de l’audiovisuel an der Kulturkommissoun an der Chamber net d‘Wourecht gesot hätt. D’Djuna Bernard huet hei op d’Problemer bei der Ausstellung Family of Man zu Clierf ugespillt, wou et wéi et schéngt Problemer mat der Fiichtegkeet an den Temperature ginn, wat schlecht fir d’Fotoen ass. De Gilles Zeimet hätt de Problem kleng geriet. Kritiker behaapten de Géigendeel.
D’Djuna Bernard geet dovun aus, dass et am CNA e strukturelle Problem gëtt, e géif senger nationaler Aufgab net gerecht ginn aktuell an d’Regierung misst dat an de Grëff kréien. Grad ewéi déi tëschemënschlech Problemer an der Administratioun an déi domat verbonne Reprochë géint den Direkter. Si huet fir eng méi flaach Hierarchie am CNA plädéiert, déi den Direkter entlaaschte géif.
Iwwerdeems huet d‘Deputéiert vun déi gréng wéinst den héijen Energiepräisser elo séier Entlaaschtungsmesuren, geziilt fir Leit mat klengen respektiv mëttlere Salairen, gefuerdert. A fir Betriber. D‘Regierung géif hirer Meenung no ze vill op Zäit spillen.
D’energeetesch Transitioun dierft een trotz allem net aus den A verléieren. Der Djuna Bernard no misst et zum Beispill staatlech Subside fir elektresch Bornen doheem ginn.
Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d’Emissioun dono och am Replay ze fannen.