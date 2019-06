De Jean-Claude Biver ass ee vun deene Lëtzebuerger, déi et gepackt hunn, sech eng grouss Renommée am internationale Business opzebauen.

An hien ass bekannt als e Mann, dee kee Blad virun de Mond hëlt an de Succès, deen en opgebaut huet, ganz terre à terre gesäit.

Zanter méi wéi 45 Joer schafft de Jean-Claude Biver ewell an der Schwäizer Auerenindustrie, ass haut President vun den Aueremarke vum Luxus-Grupp LVMH an huet e Mëttwoch am Nomëtten zu Déifferdeng am Stadhaus eng Konferenz ginn - iwwer d'Ethik am Geschäft.

De Pierre Jans hat d'Geleeënheet, mam Jean-Claude Biver ze schwätzen.