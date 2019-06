Um Sonndeg de Moie war et schonn déi 6. Kéier, datt eng offiziell Zeremonie fir den Nationalfeierdag ofgehale gouf.

Déi éischt war jo, nom Regierungswiessel, am Groussen Theater, duerno ass een dann an d'Philharmonie op de Kierchbierg gewiesselt.

Nieft Riede vum Grand-Duc, dem Chamberpresident an dem Premier, gouf d'Zeremonie och musikalesch begleet, an et goufen nees eng Partie Leit ausgezeechent, fir hir besonnesch Verdéngschter ëm Lëtzebuerg, fir hiren Engagement oder och Zivil-Courage.

Dëst Joer goufe vum Grand-Duc ausgezeechent:

Remise de l'ordre de mérite (officier) à Bob Kneip, fondateur de la firme Kneip communication Remise dans l’ordre de la Couronne de chêne (commandeur) à Jean-Claude Reding, président de l’OGBL Remise dans l’ordre de la Couronne de chêne (grand officier) à Michel Wurth, jusqu’à récemment président de la Chambre de commerce Remise dans l’ordre de la Couronne de chêne (commandeur) à Paul Diederich, fondateur et ancien président, actuel vice-président de la Fondation Alzheimer Remise dans l’ordre de la mérite (chevalier) à Tom Habscheid, record du monde au lancer du poids paralympique dans la catégorie F63 au Grand Prix de para-athlétisme à Dubaï Remise de l'ordre de mérite (commandeur) à Frank Elstner, journaliste et producteur TV Remise de l'ordre de mérite (officier) à Désirée Nosbusch, actrice, décorée en 2019 du Grimme-Preis pour son rôle dans le film « Bad Banks » Remise de l'ordre de mérite (commandeur) à Fernand Fox, acteur, arts de la scène et cinéma

Duerno war et en ergräifenden Ament ...

De 14. Februar dëst Joer wier an der Geschicht vun der Lëtzebuerger Arméi e ganz däischteren Dag, sot de Premier Xavier Bettel.

Duerch eng onkontrolléiert Explosioun um Waldhaff vun enger Bomm aus dem Zweete Weltkrich huet de Service Deminage vun der Arméi zwee Membere verluer, déi fir ëmmer an eiser Erënnerung géife bleiwen. Et waren zwee aussergewéinlech Mënschen, sot de Premier.

Den Adjutant-Chef Mike van de Berg, an den Adjutant-Major Luc Derneden, déi hiert Liewen bei deem trageschen Accident gelooss hunn, goufe posthum mat der Croix d’honneur et de mérite militaire en vermeil avec palmes ausgezeechent, der héchster militärescher Auszeechnung hei am Land.

Aner Memberen vum « Service déminage vun der Arméi » koumen och zu Éiere wéinst hirem Asaz, wou si schwéier verwonnt goufen.

Mat Emotioun denke mir un de schwéier blesséierte Adjutant-Chef John Lanser a wënschen him Courage um Wee vun der Besserung, sot de Premier.

Den Adjutant-Chef, Joe Cottong gouf beim Incident och blesséiert a krut perséinlech vum Grand-Duc d’Croix d’Honneur et de Mérite militaire en vermeil iwwerreecht.

Dernieft huet de Grand-Duc den Adjutant-Major vun der Lëtzebuerger Arméi, den Här Remy Eiffes mam Chevalier an der Couronne de Chêne ausgezeechent. Hien huet mat sengem couragéierten Asaz sengen zwee Kollege Lanser a Cottong de 14. Februar um Waldhaff d’Liewe gerett.

Säi Beispill weist eis alleguerten nees eng Kéier, wéi wichteg et ka sinn, Coursen an éischter Hëllef matgemaach ze hunn, sou de Premier.