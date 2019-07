Wéinst Ënnerschloe vu Suen op Käschte vun der Gesondheetskeess goufen et 2 Perquisitiounen, dëst a Wunnengen zu Fenteng an Ettelbréck.

4 Leit goufe virleefeg verhaft, dorënner, wéi de Parquet schreift, eng 52 Joer al Employée, déi zanter Ugangs vum Joer vun hirem Patron, der CNS, vun hiren Tâchen entbonnen ass. Bei den anere Leit, déi an Untersuchungshaft koumen, handelt et sech ëm 3 Männer aus dem Entourage vun der Fra - déi 4 Persounen goufe gehéiert an et spillt fir si natierlech d'Présomption d'Innocence.

D'Fra an déi 3 Männer sinn ënner anerem wéinst Vol an Escroquerie op Käschte vun der CNS inculpéiert - de Montant, deen ënnerschloe gouf, soll sech op ronn zwou Milliounen Euro chiffréieren.

De Fall war Ugangs Februar opgeflunn; deemools war driwwer Rieds gaangen, datt 2 Leit vun der CNS wéinst Ënnerschloe vu Suen vun hiren Aarbechten dispenséiert gi wieren. Deemools gouf och eng Plainte deposéiert; eisen Informatiounen no goufen d'Suen iwwer bis zu 10 Joer laang op auslännesch Doktesch-Facturen ënnerschloen.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Communiqué de presse du parquet de Luxembourg concernant le détournement de fonds au détriment de Caisse nationale de santé découvert début 2019

(12.07.2019)

Dans le cadre d’une des deux instructions ouvertes actuellement concernant les détournements de fonds au détriment de la Caisse nationale de santé (CNS) découverts début 2019, des enquêteurs du service criminalité générale de la police judiciaire de la région centre-est, ont effectué lundi, le 8 et mardi le 9 juillet 2019, sur mandat du juge d’instruction de Luxembourg, des perquisitions dans des domiciles à Fentange et à Ettelbruck. Ils ont procédé à l’arrestation de quatre personnes, dont une employée âgée de 52 ans de la CNS, suspendue de son travail depuis la découverte des faits et trois hommes de son entourage.

Ces quatre personnes sont inculpées entre autres de vol et d’escroquerie au détriment de la CNS pour un montant estimé à deux millions d’euros. Les personnes arrêtées ont été entendues par le juge d’instruction qui a ordonné leur placement en détention préventive.

L’enquête se poursuit.

Le parquet tient à rappeler qu’en vertu du principe de la présomption d'innocence toute personne, qui se voit reprocher une infraction, est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement démontrée.