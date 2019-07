E puer Deeg no der grousser Debatt an der Chamberplenière schéngt een esou wäit ze sinn ewéi virdrun.

E Méindeg de Moie war eng weider gemeinsam Sëtzung vun de Kommissioune Justiz a bannescht Sécherheet, 2 an eng hallef Stonn gouf iwwer d'Fichieren an iwwer den Dateschutz debattéiert, ënnert anerem goufen et do Gespréicher mat fréiere Vetrieder vun den zoustännege Kontrollautoritéiten.



Et géing ëmmer méi kloer ginn, datt den Haaptproblem déi praktesch Handhabung vun deene Fichieren ass an datt dës net adequat kontrolléiert gëtt, esou den Tenor vun der parlamentarescher Oppositioun. Déi gréng Ministere Bausch a Braz géingen zwar Transparenz verspriechen, ma si géinge bei der Opklärung bremsen a wieren net gewëllt fir séier ze handelen.



Et gëtt gekuckt den Dosier z'erstécken, sou den CSV-Deputéierte Gilles Roth, an et gëtt weidergefuer mat der Gestioun vun de Fichieren. Dat ass 20 Joer laang gutt gaangen, da geet et och duerno nach gutt.

AUDIO: De Gilles Roth

Op alle Fall gëtt een de klore Message eraus, datt een och iwwer de Summer net wäert labber loossen. Weider Leit misste gehéiert ginn, verlaangt zum Beispill d'CSV.

Fir Déi Lénk ass eng Enquêtekommissiouon nach net vum Dësch.



D'ADR seet, et wier de Ministeren hir Flicht, de concernéierten Entitéiten direkt déi néideg Moyenen ze ginn.

De President vun der Justizkommissioun Charles Margue vun Déi Gréng deelt zu engem groussen d'Constaten, wat d'Problematik ugeet. Hie verweist awer drop, datt de Justizminister Felix Braz an de Policeminister François Bausch alles géingen dru setzen, fir Transparenz an den Dossier ze kréien.

Vu d'Komplexitéit vun der Saach wier e séiert Opschaffen einfach net méiglech.

An der Chamber war e Méindeg de Moien och d'Presidentekonferenz beieneen. Do gouf de Point gemaach wat d'Organisatioun vun der Informatiounscampagne fir de Verfassungs-Referendum ugeet.



Den LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry präziséiert, dass ëffentlech Versammlunge virgesi sinn, awer och eng Rei Filmer a Broschüren. Och eng Rei Texter sinn ausgeschafft ginn a wat sech alles ännert.

AUDIO: Den Alex Bodry

Woubäi et net ganz kloer ass, wéi et an dëser Saach weidergeet, vu datt d'CSV net méi matzespille schéngt. E Mëttwoch an der Institutiounekommissioun soll gekuckt ginn, ob den iwwerparteileche Konsens iwwerhaapt nach besteet.