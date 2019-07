Bis zu 3 Milliounen Euro kéinten RTL-Informatiounen no iwwert e längeren Zäitraum aus dem Budget vun der Gemeng detournéiert gi sinn.

An der Hesper Märei gouf jo wéi et ausgesäit Schmu bedriwwen. D'Gemeng hat rezent Plainte géint Onbekannt gemaach, wéinst dem Verdacht, datt ëffentlech Suen detournéiert goufen. E Méindeg stoung dat Ganzt am Gemengerot um ordre du jour a bei där Geleeënheet goufen et e puer weider Detailer: Am Verdacht sti Mataarbechter vun der Gemeng, d'Praktike goufe ganz laang bedriwwen an et geet ëm ganz vill Suen.

AUDIO: Schmu zu Hesper / Reportage Pit Everling

Bis zu 3 Milliounen kéinten eisen Informatiounen no iwwer e méi laangen Zäitraum verschwonne sinn. De Buergermeeschter Marc Lies schwätzt iwwerdeems vun illegalen Aktivitéiten, déi wuel méi ewéi zwee Joerzéngte laang gelaf sinn. Dat dote geet schonn iwwer 20 Joer mat engem gewësse Peak an de Joren 2006, 2007.



Mat Rechnunge gouf getrickst. Wahrscheinlech wier mat zwou "Scheinfirmen", also Firmen ouni Aktivitéit, als Intermediaire geschafft ginn. Menger Meenung no gesäit et aus, wéi wa se als Broker, wann een dat sou ka soen, tëscht dem Fournisseur an der Gemeng agéiert hätten an e gewësse Brokerage do agestach hätten, dat schéngt mer de Modell ze sinn.



Ma wat genee geschitt ass, dat misst d'Enquête klären. Den Ament sinn zwou eventuell concernéiert Persoune krank geschriwwen. Natierlech wier d'Vertrauensbasis net méi do

Momentan hu se hei am Haus näischt méi verluer, si kruten dat och esou gesot. Wa bis déi ganz Enquête komplett leeft, da wäert déi nächst Etappe sécherlech d'Suspensioun sinn.



Wuel géing d'présomption d'innocence spillen, bis konkret Faite constatéiert ginn, esou den CSV-Gemengepapp.

Et géing een déi verschidden Etappe respektéieren. Et wier och net auszeschléissen, datt hei nach aner Leit matgewierkt hunn, op alle Fall géing jiddereen zur Rechenschaft gezu ginn. Mä wéi ass et da méiglech, datt dat alles net éischter gemierkt gouf?

De Problem ass deen, datt Beamte mat enger gewësser Positioun a gewëssenem Pouvoir déi Aktivitéite gemaach hunn.



Deeler vun der Oppositioun, notamment déi Gréng, weisen iwwerdeems op eng gewëss politesch Responsabilitéit vun de Schäfferéit bannent deene Joren hin, op alle Fall missten d'Kontrollmechanismen an Zukunft méi effikass ginn.



D'Saach soll iwwregens opgeflu sinn, wéi bei enger Assurance nogefrot gouf, wou Indemnisatioune fir Schied dru wären. Du koum eraus, dass d'Suen net op e Gemengen-, mä op en anere Kont gefloss sinn.