Eng Crèche zu Maarnech huet scho fir Opreegung gesuergt, iert se iwwerhaapt hir Diere virun e puer Wochen opgemaach huet.

Op de soziale Medie ware vill Leit besuergt, se wier ze no bei der Strooss an d’Kanner géife just Bëtong a keng Natur gesinn. Dës Woch huet d’ADR Norde sech per Communiqué zu Wuert gemellt.

PDF: Offiziellt Schreiwes vun der ADR Norden

D'Kanner wieren dem Kaméidi vun der Strooss ausgesat an et géif hinnen an enger Bëtongswüst d’Sonn op de Kapp drécken. Mir waren eis d’Crèche ukucken, op deene bis dato wäermsten Deeg vum Joer.

Am Nomëtteg läit den Haff am Schied, moies awer ass en nach voll an der Sonn. Firwat eng Crèche an enger Zone Commerciale? Vum Buergermeeschter heescht et op Nofro, et wier eng Demande do gewiescht vun de Leit, déi hei schaffen. Dat confirméieren och déi Responsabel vun der Crèche, dat géif en Deel vun der Clientèle ausmaachen.

Wuel ass hei vill Kaméidi vun der Strooss, et wier een awer net de ganzen Dag dobaussen an d’Kanner géifen dem Trafic gären nokucken.

"Si sti ganz dacks och do a kucken no der Tankstell, wat do fir e Motorrad steet, wat fir eng Ambulanz do kënnt, si sinn éischter begeeschtert a wann een dobannen ass, héiert een de Verkéier och guer net.", esou d'Sarah Henzen, d'Chargée de Direction vun der Crèche.

Et wier net déi beschten Ëmgéigend, ma et géif ee bal all Dag mat de Kanner an de Bësch an op aner Ausflich goen, dowéinst géif ee sech och net sou vill Gedanke maache wéinst den Ofgasen op där Plaz.

Den Agrément vum Ministère hat een, iert een d’Dieren am Juni opgemaach huet. Fir dësen ze kréien, si keng spezifesch Kritäre festgeluecht, wéi vill Schied oder Ënnerdaach muss do sinn. Moies, wann den Haff an der Sonn ass, géif een deen Ament net erausgoen, Sonnepräbbelien an Dicher sollen nach kommen, dat nieft enger Sandkëscht an engem Klotergerüst.

Wann et esou waarm ass wéi en Donneschdeg géif een awer mat de Kanner dobanne bleiwen, moies lëften an dann d’Rolllueden erofmaachen.

"Datt et net ze waarm gëtt. Mir hunn natierlech bannen och eng Lëftungsanlag, déi sech och ëmmer upasst. A mat de Kanner selwer kucke mer ëmmer, datt si net ze waarm ugedoe sinn, datt si lëfteg Kleeder unhunn, d'Bëbeeë sinn dann och am Body dobannen, vun den Aktivitéite kucke mir, datt mer och eppes mat Waasser ubidden, mir hunn nämlech uewe bei de Groussen e grousst d'Buedzëmmer, wou mir dann och emol eng Buedbidden histellen, wou se sech ofkille kënnen.", esou nach d'Sarah Henzen.

An d’Kanner géifen all Véierelsstonn ze drénke kréien, wann et esou waarm ass.