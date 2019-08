Euro Composites ass eng Firma, déi sech speziell op Produiten an der Loftfaart a Weltraumindustrie spezialiséiert huet.

Zanter 1984 ass d'Firma an den alen Hale vun der Monsato aktiv. Ugefaangen als klengen Dräi-Mann-Betrib ass d’Firma haut e Global-Player an der Fliger- a Weltraumindustrie.

Liichtbau, also d’Reduktioun vu Gewiicht bei der Produktioun vu Baudeeler fir d’Industrie, ass dee gréisste Produktiounsberäich. Hei gouf ugangs vun den 80 Joren eng speziell Wabeform entwéckelt, mat der een extrem stabil a liicht Konstruktioune baue kann. Virun allem fir d'Fligerkonstrukteuren e grousse Virdeel.

Et ass an deem Beräich wichteg, datt een ebe schonn am Viraus weess, wat zum Schluss aus den eenzelen Formen a Bléck gemaach gëtt. Deemno firwat se gebraucht ginn, kënne se nämlech extrem Stabil, Liicht oder feierfest ginn.

E Groussdeel vum Bannenausbau vun engem moderne Fliger kënnt de Moment aus Iechternach a gëtt iwwerall an d’Welt exportéiert. Konkurrenz gëtt et bei vill Produiten, déi zu Iechternach hiergestallt ginn, bal net, well Euro Composits ass den Ament déi eenzeg Firma um Marché, déi esou Konstruktiounen a grousser Stéckzuel ka produzéieren.

An deenen nächste Jore wëll een de Site op der aler Monsanto nach wieder ausbauen. Virun allem de Beräich vun dem Space-Engeneering wier de Maart, op deem ee mat der Wabestruktur "Made in Luxemburg" nach vill Potential hätt. An dat wéilt ee sech net entgoe loossen.