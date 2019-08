De 6. Deel vun eiser Serie iwwer de Patrimoine weist, dass Denkmalschutz eleng um Pabeier, net vill wäert ass.

D'Mauere vum Eeseber Schlass an der Gemeng Jonglënster stinn zënter de 1770er Joren, op der Ferraris-Kaart, déi d'Keeserin Maria Theresia vun Éisträich fir militäresch Zwecker zeechne gelooss hat. D'Schlass, dat fir d'éischt e Bauerenhaff, an dono vun 1902 bis 1992 e Klouschter war, gehéiert dem Staat, gouf 2009 ënner Denkmalschutz gestallt an dunn 10 Joer laang verfale gelooss. Bis de Proprietär, de Fonds du Logement, endlech de Projet Eeseber Schlass konnt relancéieren. 14 Wunnenge wäerten um Site entstoen, mat hannendrun engem grousse Park, deen d'Gemeng iwwerhëlt an deen dann op ass, fir jiddereen. De 6. Deel vun eiser Serie iwwer de Patrimoine weist, dass Denkmalschutz eleng um Pabeier, net vill wäert ass.

AUDIO: Serie Patrimoine(6) - Eeseber Schlass

PDF: Projet vum Fonds du Logement

Wéi Eesebuer / Eeseber an e puer Joer soll ausgesinn, an a wéi engem Zoustand d'Gebaier bannena sinn, weise mer iech e Méindeg den Owend am Journal vun RTL Télé Lëtzebuerg.