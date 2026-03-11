Researchers at School"Die Welt ändert sich zu schnell, um mit dem Lernen aufzuhören"
100 Fuerscherinnen a Fuerscher si bis den 13.Mäerz an engen 22 Lycéeën ënnerwee, fir de Jonken ze weisen, wéi an u wat si deeglech schaffen.
Researchers at School
Tëscht dem 9. an dem 13. Mäerz gëtt vum Fonds National de la Recherche déi 16. Editioun vu “Researchers at School” organiséiert. Chercheure vum FNR a vun der uni.lu kommen an d’Lëtzebuerger Lycéeën a ginn de jonke Leit en Abléck an hir deeglech Aarbecht.
Op dës Manéier gëtt ee gewuer, wat mat de Sue geschitt, déi an d’Recherche gestach ginn. Anersäits gesinn d’Schülerinnen a Schüler, a wat fir eng Richtung si no der Première studéiere kéinten. Déi jonk Léit kréien esou och d’Chance ze gesinn, u wat zu Lëtzebuerg gefuerscht gëtt.
