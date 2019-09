D'Déifferdenger Gemeng huet 80 Wunnenge kaf an engem Komplex mam Numm "Gravity" bei der Gare am Quartier Entrée en Ville.

D'Detailer goufen en Dënschdeg der Press virgestallt. D'Bauaarbechte sollen ugangs d'nächst Joer ufänken an nieft Wunnenge sollen hei och gréisser Commercen hikommen. D'Stad wëll d'Wunnengen deels verlounen an deels verkafen, zu abordabele Präisser - de Präis fir d'Locatioun soll hei tëscht 6 an 10 Euro de Metercarré leien, 4'000 Euro de Metercarré am Verkaf.

De gréngen Déifferdenger Buergermeeschter Roberto Traversini huet awer och vun der Geleeënheet profitéiert, fir op Kritik ze reagéieren, zu Déifferdeng géifen et net genuch Sozialwunnenge ginn.

"Wann een dat dann elo alles zesumme rechent, wat schonn do ass, an net nëmme vu gëschter, mä zanter e puer Joer, da kennt een op iwwer 1.000 Wunnengen, déi am soziale Beräich, bezuelbare Beräich - wat ass sozial, meng Definitioun ass, wann et soziale Loyer ass, datt gekuckt gëtt, wéi vill ee verdéngt an dann dorobber de Loyer bezuelt gëtt, do sinn och déi Aiden déi ee vum Staat kritt. Ech fannen awer och, datt bezuelbare Wunnraum alles wat bis 10 Euro de Metercarré ass wann een et verlount, wat mer d'AIS maachen, datt dat och bezuelbare Wunnraum ass."

Haut wäert de Roberto Traversini dann nach op weider Kritik reagéiere mussen - d'Oppositioun an der Gemeng huet fir e Mëttwoch de Moien eng Pressekonferenz organiséiert. Dat als Reaktioun notamment op de "Zoning" vun engem Terrain, deen den Déifferdenger Buergermeeschter geierft huet - hie kritt reprochéiert, beim Ausschaffe vum allgemenge Bebauungsplang en Interessekonflikt verstoppt ze hunn.