Weider war et d'Informatioun, datt héchstwahrscheinlech keen Elektroauto den Ausléiser vum Brand wier.

Den ënnerierdesche Parking um Rousegäertchen, an deem et e Méindeg zolidd gebrannt hat, bleift viraussiichtlech nach méintelaang zou. Weider war et op der Pressekonferenz vun der Stater Gemeng d'Informatioun, datt et kee Sprinklersystem um "Minus 1" gëtt. Zeréckzeféieren ass dat dorobber, datt de Parking schonn 35 Joer al ass an deemools d’Normen esou waren.

Vun e Méindeg u kënnen awer d’Proprietäre vun de 74 Autoen déi nach am „Minus 1“ stinn ofhuele loossen, huet et weider geheescht. D’Buergermeeschtesch Lydie Polfer huet un d'Leit appelléiert, datt si hir Assurance kontaktéieren an da via Depanneusen hir Autoen ofhuele loossen. Wéinst dem Stëbs an den Toxinne kéint een net ouni Schutz an de Parking goen.

Iwwert d’Ursaach vum Feier wollt d’Gemeng nach net kommunizéieren, well d’Enquête vun der „Police technique“ nach am Gaangen ass. Allerdéngs gouf gesot, datt een „héchstwahrscheinlech“ kéint ausschléissen, datt en elektreschen Auto d’Ursaach wier. Ënnert de 4 Autoen, déi komplett ofgebrannt sinn, wier keen Elektroauto. Eng aner Erklärung: hätt en Elektroauto gebrannt, dann hätt dee missen erausgeholl an an eng Cuve gesat ginn well d’Batterie ëmmer erëm Feier fänke kéint.

De Communiqué

Incendie au parking Martyrs (« Rousegäertchen »)

La Ville de Luxembourg tient à informer le public que suite à l’incendie survenu le 9 septembre 2019 au parking Martyrs, ce dernier reste fermé au public jusqu’à nouvel ordre.

A ce stade, la Ville n’est pas en mesure d’indiquer un délai précis concernant la réouverture du parking Martyrs. En effet, le parking doit subir des travaux de stabilisation et de réfection dont l’envergure n’est pas déterminée à ce stade et une enquête policière est en cours pour déterminer les causes de l’incendie.

Dispositions pour automobilistes