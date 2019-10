Zeg Leit hunn d'Nuecht virun der Dier vum Gebai vun der Société nationale des habitations à bon marché verbruecht.

Et ass eng Zeen, déi Ausdrock vun der Logementsproblematik ass. Eng Rëtsch Leit hunn an der Nuecht virum Gebai vun der Société nationale des habitations à bon marché gewaart, well si déi éischt wollte sinn, déi um Mëttwoch de Moien hiren Dossier fir en Haiser- a Wunnengsprojet zu Alzeng erareechen. E Projet, deen en Dënschdeg presentéiert gouf.

Déi Responsabel vun der Société nationale des habitations à bon marché reagéiere mat gemëschte Gefiller. An deem Mooss hätte si déi Situatioun nach net erlieft. Si wiere positiv gestëmmt wéinst der Resonanz bei der SNHBM. Et wier awer och en trauregt Zeeche vun der Wunnengssituatioun zu Lëtzebuerg, sou den Direkter vun der SNHBM.

SNHBM / Rep. Pit Everling (2.10.19)

Leit, déi an der Gemeng wunnen oder schaffen, gi prioritär traitéiert. Ëm 8.30 Auer de Mëttwoch de Moie goungen d'Diere bei der SNHBM op der Kalchesbréck fir all déi aner op. Bis 9 Auer e Mëttwoch de Moie waren eng 120 Demandë bei der Société nationale des habitations à bon marché deposéiert ginn.

Virun allem de Präis ass attraktiv: Wat Präisser ugeet, ass et effektiv en Drëttel vum Marchéspräis. Eng Wunneng vun 100 Quadratmeter kascht 330.000 Euro, déi aner Präisser zu Alzeng leie bei 10.000€ de Quadratmeter.

Et gëtt bei der SNHBM exklusiv via Emphytéose verkaaft, dat heescht, datt just Appartementer oder Haiser kënne kaaft ginn, den Terrain selwer gëtt op 99 Joer gelount.

D'Situatioun an der Nuecht vun en Dënschdeg op e Mëttwoch géing allerdéngs weisen, datt een elo op d'mannst bei de Prozedure vun der Vente eppes ännere misst: "Mir mussen de System iwwerdenken,well soss wäerte mir an Zukunft d'Leit zwee Deeg am Viraus virun der Dir stoen hunn. Wat fir Changementer solle kommen, wéisst een nach net, ma de System soll op alle Fall transparent bleiwen", sot de Guy Entringer.

Zu Alzeng entsti 14 Haiser an 21 Appartementer. Vill Leit, déi en Dossier eragereecht hunn, wäerten also an dësem Fall keng Chance hunn.