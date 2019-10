Vun en Dënschdeg un ass de belsche Kinnek an déi belsch Kinnigin fir eng Staatsvisitt vun 3 Deeg am Grand-Duché.

Um Dënschdeg am spéide Moie kommen de Cousin vum Grand-Duc Henri, de Kinnek Philippe, a seng Fra, d'Kinnigin Mathilde, op der Stater Gare un, eng ongewéinlech Plaz, well déi meescht Gäscht wuel mam Fliger ugereest kommen. Vun der Stater Gare geet et duerno direkt op de Krautmaart. Virum Palais ass nämlech déi offiziell Zeremonie fir den Accueil um 11.20 Auer. En Evenement, bei deem och gären de Public luusse kënnt.

An der Mëttesstonn gëtt eng Gerbe um Kanounenhiwwel bei der éiweger Flam néiergeluecht an am spéiden Nomëtteg gëtt et eng weider Méiglechkeet, d'Gäscht vu méi no ze gesinn. Wann d'Wieder et erlaabt, ginn déi belsch Kinnekskoppel an de Grand-Duc Henri zu Fouss an d'Stater Märei, wou eng Seance académique ass, dat um 16.50 Auer.

Wärend deenen dräi Deeg sti méi där wichteger Rendezvousen um Programm. Zum Beispill eng Visitt vum Härebierg, wou en Hommage un déi zwee Demineure virgesinn ass, déi an hirem Déngscht gestuerwe sinn.

Déi belsch Kinnekskoppel kënnt awer net eleng op Lëtzebuerg, mä huet eng Delegatioun vun iwwer 200 Persounen dobäi. Nieft verschiddene Politiker, wéi dem Vize-Premier an Ausseminister Didier Reynders, sinn och vill Leit aus der Wirtschaft dobäi. Ënnert anerem steet e Symposium iwwert d'Raumfaart um Programm, eng Visitt bei der SES, e Symposium iwwert d'Zukunft vun der Konstruktioun, Stéchwuert "Kreeslafwirtschaft". Um leschten Dag maachen d'Gäscht awer och nach en Tour mat der Marie-Astrid iwwert d'Musel a si kréien den Institut Viti Vinicole zu Réimech gewisen. E gutt gefëllte Programm also fir de Cousin vum Grand Duc Henri.

Dës Visitt soll ënnersträichen, datt d'Lienen tëscht Lëtzebuerg an der Belsch wäit iwwert dat Familiäert erausginn. Déi lescht Staatsvisitt vun der belscher Kinneksfamill leit iwwregens scho 25 Joer zeréck. Deemools waren de Kinnek Albert den zweeten an d'Kinnigin Paola zu Lëtzebuerg. Déi aktuell Kinnekskoppel war natierlech och schonn am Grand-Duché. Am Dezember 2013 war se op offizieller Visitt hei - dat ass vum Protokoll hier awer net mat enger Staatsvisitt ze vergläichen. Där mécht e belsche Kinnek iwwregens och just eng eenzeg am selwechte Land wärend senger Herrschaft.

Une visite d'Etat de trois jours en Grand-Duché du Luxembourg commence demain.

Morgen start het driedaagse staatsbezoek aan het Groothertogdom Luxemburg.

A three-day state visit to the Grand Duchy of Luxembourg starts tomorrow. @courgrandducale #BELUX2019 pic.twitter.com/mw2uWdiEkJ — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) October 14, 2019

Offizielle Communiqué vum SIP

Visite d'État au Luxembourg de LL.MM. le roi et la reine des Belges (15-17.10.2019)

Sur invitation de LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse, LL.MM. le roi et la reine des Belges effectueront une visite d'État au Grand-Duché de Luxembourg du 15 au 17 octobre 2019.

Membres fondateurs de l'Union européenne et alliés au sein de l'Union Benelux, de l'OTAN, des Nations unies, ces deux pays voisins défendent les mêmes valeurs, entre autres droits de l'Homme, démocratie et multilatéralisme. À part d'une entraide consulaire dans différents pays éloignés, les échanges sont multiples: quelques milliers de Luxembourgeois font leurs études en Belgique et plusieurs dizaines de milliers résidents belges travaillent au Luxembourg.

Dans le cadre de cette visite d'État, le couple royal belge sera accompagné du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, Didier Reynders, du ministre-président de la Wallonie, Elio di Rupo, du ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort, du ministre-président du gouvernement flamand, Jan Jambon, du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet, et du ministre-président de la Communauté germanophone de Belgique, Oliver Paasch.

Une importante délégation d'affaires – active dans les domaines de la recherche, de la santé et de l'innovation médicale, ainsi que de la production audiovisuelle, de l'espace, des technologies financières, de la finance durable et de l'économie circulaire – accompagnera également le couple royal.

15 octobre 2019

À leur arrivée à la gare de Luxembourg, LL.MM. le roi et la reine des Belges seront accueillis par S.A.R. le Grand-Duc et le ministre de la Famille et de l'Intégration, ministre à la Grande Région, Corinne Cahen.

L'accueil officiel du couple royal par le chef d'État luxembourgeois aura lieu sur le parvis du palais grand-ducal. Après les honneurs militaires, l'interprétation des hymnes nationaux, le passage en revue des troupes ainsi que la présentation d'autorités luxembourgeoises et des délégations respectives, les souverains belges auront une entrevue avec S.A.R. le Grand-Duc au palais.

Le dépôt d'une couronne de fleurs au monument national de la Solidarité luxembourgeoise par le chef d'État belge et son épouse, en présence du Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, du Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, François Bausch, et du chef d'état-major de l'armée, le général Alain Duschène, figurera également au programme. Ensuite, ils salueront les porte-drapeaux, des membres du Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale ainsi que des représentants des mouvements et associations patriotiques.

En début d'après-midi, LL.MM. le roi et la reine des Belges rejoindront le palais grand-ducal pour un déjeuner privé en présence du souverain luxembourgeois et du couple grand-ducal héritier.

Par la suite, le couple royal belge recevra successivement en audience au palais le président de la Chambre des députés, Fernand Etgen, le Premier ministre Xavier Bettel et le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn.

De son côté, le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé, Étienne Schneider, offrira un déjeuner en l'honneur du Vice-Premier ministre Didier Reynders ainsi que des ministres-présidents belges. Seront également présents le Vice-premier ministre François Bausch, le ministre des Finances, Pierre Gramegna, le ministre des Sports, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, Dan Kersch, le ministre de la Famille et de l'Intégration, ministre à la Grande Région, Corinne Cahen, et la ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, ministre de la Protection des consommateurs, Paulette Lenert.

Le programme culturel inclura une promenade du couple souverain belge et de S.A.R. le Grand-Duc sur la Corniche. Se tiendra ensuite une séance académique à l'Hôtel de Ville de Luxembourg.

Un dîner de gala offert au palais grand-ducal en l'honneur de LL.MM. le roi et la reine des Belges, en présence de LL.AA.RR. le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière clôturera cette première journée de la visite d'État.

16 octobre 2019

La deuxième journée de la visite d'État débutera au Centre militaire de Diekirch. S.M. le roi des Belges et S.A.R. le Grand-Duc y seront accueillis par le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, François Bausch, le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense de Belgique, Didier Reynders, le chef d'état-major de l'armée, le général Alain Duschène, et le commandant du Centre militaire, le colonel Yves Kalmes. Après le passage en revue des troupes, les chefs d'État belge et luxembourgeois déposeront une gerbe devant la plaque commémorative en mémoire des personnels de l'armée décédés dans l'exécution du service. C'est au Hall de stationnement Herrenberg qu'ils visiteront plusieurs ateliers. La coopération belgo-luxembourgeoise s'étend à travers tous les services des deux forces armées, de la formation initiale des militaires de carrière luxembourgeois à leur engagement opérationnel en commun sur le terrain, y inclus la coopération en matière de logistique, d'acquisitions de capacités et de coopération en matière aérienne.

Les chefs d'État belge et luxembourgeois ainsi que Didier Reynders seront ensuite accueillis au château de Betzdorf, siège de SES, par le Premier ministre, ministre d'État, ministre des Communications et des Médias, Xavier Bettel, et des représentants de SES pour une visite du centre de contrôle des satellites.

Par la suite, l'accueil de LL.MM. le roi et la reine des Belges et de S.A.R. le Grand-Duc par le Premier ministre Xavier Bettel, le ministre-président de la Communauté germanophone de Belgique, Oliver Paasch, est prévu au château de Bourglinster. C'est au centre de conférence qu'ils assisteront à la présentation du projet commun de l'exposition virtuelle intitulé «100 ans Ostbelgien» par le directeur du Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History, Andreas Fickers.

Le Premier ministre Xavier Bettel, aura l'honneur d'accueillir au château de Bourglinster, au nom du gouvernement luxembourgeois, le couple royal et S.A.R. le Grand-Duc pour un déjeuner. Les discussions porteront sur les relations bilatérales, tant au niveau politique qu'au niveau économique et culturel, ainsi que sur les grands dossiers de l'actualité politique européenne et internationale.

En marge de la visite d'État se tiendra un séminaire académique à la Maison du savoir à Belval. Lors du séminaire, des discours seront prononcés par le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Santé, Étienne Schneider, le ministre-président du gouvernement flamand, Jan Jambon, et le recteur de l'Université du Luxembourg, Stéphane Pallage.

L'accueil de S.M. la reine des Belges et de S.A.R. la Grande-Duchesse héritière au bâtiment Massenoire, par le Vice-Premier ministre Étienne Schneider, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch, sera suivi d'une présentation de la grande maquette de la terrasse des hauts-fourneaux et du site de Belval en général.

Les deux invitées saisiront l'occasion de participer à trois Meet & Greet avec des recteurs, professeurs et chercheurs participant au Symposium Medical Innovation en présence du recteur de l'Université du Luxembourg, Stéphane Pallage. Dans la foulée, les participants se déplaceront vers le Learning Center qui servira de cadre à des présentations sur les nouvelles méthodes d'apprentissage et leur application, en présence de jeunes enfants.

La suite de l'après-midi sera dédiée aux secteurs spatial et audiovisuel. LL.MM. le roi et la reine des Belges et S.A.R. le Grand-Duc seront d'abord accueillis au Centre culturel de rencontre Abbaye de Neumünster par le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider, le ministre-président de la Wallonie, Elio Di Rupo, afin d'assister aux conclusions du symposium spatial. Les chefs d'État et les ministres se rendront ensuite au foyer du centre culturel où une présentation des conclusions des tables rondes du symposium aura lieu. Ils auront également l'occasion de s'entretenir avec les orateurs ainsi qu'avec des représentants d'organismes en matière spatial belgo-luxembourgeois.

De son côté, S.M. la reine, en présence du Premier ministre, ministre d'État, ministre des Communications et des Médias, Xavier Bettel, et du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet, participera à un Meet & Greet audiovisuel.

Le couple royal participera en outre à une visite guidée de l'exposition photographique retraçant les moments forts du forum Stand Speak Rise Up! organisé par S.A.R. la Grande-Duchesse du 26 au 27 mars 2019 au Luxembourg.

Cette deuxième journée de la visite se clôturera par un concert offert par LL.MM. le roi et la reine des Belges à la Philharmonie Luxembourg.

17 octobre 2019

Dans le courant de la matinée de la troisième journée de la visite d'État, S.M. le roi des Belges et S.A.R. le Grand-Duc seront accueillis à la Chambre de commerce par le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider, le président de la Chambre de commerce, Luc Frieden, le président de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), Bernard Gilliot, et le directeur général de la Chambre de commerce, Carlo Thelen.

Ils participeront à un Meet & Greet avec des représentants de «Success Stories». Ensuite une cérémonie de signature de plusieurs memorandums of understanding entre la Belgique et le Luxembourg aura lieu.

Lors du séminaire «Technology for the Financial Sector: Belgian-Luxembourg Perspectives & Findings»,les discours prononcés parLuc Frieden, le CEO de Luxembourg for Finance, Nicolas Mackel, et la CEO de Flanders Investment & Trade (FIT), Claire Tillekaerts, seront suivis par un panel de discussion sur l'attraction et la fidélisation des talents dans le secteur TIC, et plus particulièrement dans le domaine de la fintech.

Au Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira à Remerschen, LL.MM. le roi et la reine des Belges ainsi que S.A.R. le Grand-Duc seront accueillis par la ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg, et le ministre-président Rudi Vervoort.

Le séminaire intitulé «De l'économie linéaire à l'économie circulaire: l'avenir de la construction», dédié à l'économie circulaire dans le secteur de la construction, servira de cadre pour les discours de Rudi Vervoort et Carole Dieschbourg. Rappelons que l'économie circulaire figure parmi les neuf piliers fondamentaux pour une croissance économique durable.

À l'issue du séminaire, une vingtaine d'entreprises belges et luxembourgeoises actives dans le secteur présenteront leurs produits et services novateurs sur des stands d'exposition à la délégation.

Le couple souverain belge et le chef d'État luxembourgeois se déplaceront en outre vers le Centre européen Schengen où ils seront accueillis par le ministre de la Famille et de l'Intégration, ministre à la Grande Région, Corinne Cahen, l'ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères et signataire de l'Acte unique européen pour le Luxembourg, Robert Goebbels, ainsi que par la directrice du Centre européen Schengen, Martina Kneip. Lors d'une promenade, ils visiteront les colonnes des nations et l'exposition open air au sujet de la signature des accords de Schengen.

Au cours d'une croisière sur la Moselle à bord du bateau M.S. Princesse Marie-Astrid de Schengen se tiendront un déjeuner et des présentations sur des des sujets en relation avec la mobilité.

C'est à l'Institut viti-vinicole que le couple royal et S.A.R. le Grand-Duc seront accueillis par le ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider, le directeur de l'Institut viti-vinicole, Robert Ley, et le bourgmestre de la Ville de Remich, Jacques Sitz. La présentation du vignoble luxembourgeois sera suivie d'une rencontre avec ses acteurs clés.

La visite d'État prendra fin avec la traditionnelle cérémonie de départ devant le palais grand-ducal, lors de laquelle S.A.R. le Grand-Duc prendra congé de LL.MM. le roi et la reine des Belges.