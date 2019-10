De Minister François Bausch ass vun en Donneschdeg un op Visitt a China. Säin 1. Rendezvous ass e Freideg zu Wuhan a senger Funktioun als Defenseminister.

François Bausch a China / Reportage Maxime Gillen

Zu Wuhan sinn déi nächst 10 Deeg déi 7. Military World Games, dat heescht eng Zort Olympesch Spiller fir Leit vum Militär. Alles an allem maache méi wéi 10.000 Athleten aus 110 Länner mat. Fir Lëtzebuerg triede 16 Athleten an 10 Disziplinnen un, dorënner Schwammen, Boxen a Reiden. Beim Meet and Greet mat den Athleten ass nieft dem François Bausch och de Sportminister Dan Kersch mat derbäi, déi sech e Freideg den Owend dann och d'Erëffnungszeremonie ukucken.

Um Samschdeg ass de François Bausch dann a senger zweeter Funktioun als Transport- an Infrastrukturminister ënnerwee. Mam Fliger geet et gutt 1.000 Kilometer a Richtung Osten, fir sech zu Chengdu d'Gare fir Cargo-Zich unzekucken, wou am Nomëtteg en Zuch a Richtung Beetebuerg soll fortfueren.

E Sonndeg steet ënnert anerem nach d'Visitt vum Dujiangyan Bewässerungssystem um Programm. D’Anlag, déi zum UNESCO Weltkulturierwe gehéiert, kontrolléiert zanter 2.300 Joer de Floss Min (geschat ëm 256 viru Christus), deen aus de Bierger bei Chengdu an den Dall fléisst. Zum Ofschloss vun der Rees ass e Sonndeg den Owend nach en Treffen an en offiziellt Owesiesse mat der Spëtzt vun der Provënz vum Sichuan, vu wou dann an Zukunft vläicht reegelméisseg Zich a Richtung Beetebuerg wäerte fortfueren.

Schreiwes vum Gouvernement

Visite de travail de François Bausch en Chine (17-20.10.2019)

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics / Direction de la défense Le 17 octobre 2019, François Bausch, Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, se rendra en Chine en vue d'assister aux 7es Jeux mondiaux militaires du Conseil international du sport militaire, ainsi qu'au départ d'un train test vers le Luxembourg.

À Wuhan, le 18 octobre, le ministre Bausch et le général Alain Duschène, chef d'état-major de l'armée luxembourgeoise, rencontreront les athlètes de l'armée luxembourgeoise au village sportif et assisteront à l'ouverture officielle des jeux militaires au Wuhan Sports Center.

Samedi, le 19 octobre, François Bausch se déplacera vers Chengdu, où une visite de la Chengdu Qingbaijiang Railway Freight Station est prévue dans l'après-midi. Le ministre assistera au départ d'un train test vers le Luxembourg, qui parcourra 10.000 kilomètres en 15 jours, avant d'arriver au terminal intermodal à Bettembourg-Dudelange, opéré par CFL multimodal.

Le 20 octobre, François Bausch aura une entrevue avec Yin Li, gouverneur de la province de Sichuan, au sujet des relations bilatérales entre la province chinoise et le Luxembourg.

La délégation luxembourgeoise se composera de représentants de la Direction de la défense, du ministère de la Mobilité et des Travaux publics, de l'armée luxembourgeoise et des responsables des CFL et de CFL multimodal.

La province de Hubei se situe au Centre de la Chine et comprend une population de plus de 58 millions d'habitants avec une superficie supérieure à plus de 187.000 km2. Wuhan est la capitale de la province de Hubei.

La province de Sichuan se situe au sud-ouest de la Chine et comprend une population d'environ 92 millions d'habitants avec une superficie à quelque 485.000 km2. Chengdu est la capitale de la province de Sichuan.