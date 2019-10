Déi zwee Beamte vun Hesper hunn zouginn, ëffentlech Gelder verontreit ze hunn a soen, se wëllen d’Suen zeréckbezuelen.

Déi zwee Beamten vun der Gemeng Hesper, déi ënnert anerem wéinst Verontreie vun ëffentleche Gelder an Untersuchungshaft sinn, hunn hir Doten zouginn. Dat gouf een um Freideg an der Gemengerotssitzung zu Hesper gewuer. Den CSV-Deputé-Maire Marc Lies huet dem Gemengerot en Historique vun der Affär gemaach. Den 3. Oktober hunn déi zwee laangjäreg Beamte vun der Gemeng Hesper dem Schäfferot och proposéiert, déi integral Zomm, déi se detournéiert hunn, zeréckzebezuelen.

© François Aulner/RTL

De Marc Lies huet desweideren der Oppositioun (DP an déi Gréng) versprach, d’Ëffentlechkeet sou wäit z’informéieren, wéi ee kann, ouni awer an d’Enquête vun der Justiz z’interferéieren. Donieft géing en externen Audit an de nächste Wochen ufänken an et wiere schonn nei Kontrollmechanismen agefouert ginn, fir ze verhënneren, datt et nach emol zu esou kriminell Dote kéint kommen. Op d’Fro, ob d’Gemeng net schonn éischter hätt kënne méi streng Kontrollen op d’Been setzen, huet de Buergermeeschter geäntwert, déi zwee Auteure vun den Dote wiere Beamten, déi ënner Eed stinn an trotzdeem Faillen am System ausgenotzt hunn.