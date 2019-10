E Samschdeg de Mëtteg Lokalzäit fiert a China e Gidderzuch a Richtung Beetebuerg fort. Dëst ass en Testzuch.

Et gëtt gekuckt, wéi gutt dës Direktlinn funktionéiert a wéi grouss den Interessi bei de Clienten ass.

Fir den Ausbau vun dëser Linn ze fërderen, ass de Mobilitéits- an Infrastrukturminister François Bausch perséinlech op Chengdu gereest. Hei huet hie sech, zesumme mat Responsabele vun den CFL, mat de Vertrieder vun der Provënz getraff an huet den Zuch duerno feierlech op seng 15 Deeg laang Rees geschéckt. Dës féiert iwwer 10.000 Kilometer duerch Kasachstan, Russland a Wäissrussland, Polen an Däitschland bis op Lëtzebuerg.

De Minister, seng Ekipp an déi Responsabel vun den CFL schaffen dorun, fir eng reegelméisseg Verbindung tëscht der "Chengdu Qingbaijiang Railway Freight Station" an der Gare zu Beetebuerg ze schafen.