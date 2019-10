"Ass d'Gewaltentrennung tëscht den 3 Pouvoire Parlament, Regierung a Justiz nach ëmmer intakt?"

Dat si Froen, déi rezent am Raum stinn, nodeems scho virun zwou Wochen e Bréif an der Press opgedaucht ass, dee vun der Procureur General d'Etat Martine Solovieff an dem President vum Ieweschte Geriichtshaff Jean-Claude Wiwinius un de Chamberpresident Fernand Etgen geriicht war. Konkret huet d'Justiz déi vill parlamentaresch Ufroe vun den CSV-Deputéierte Mosar a Roth kritiséiert. Mir kruten awer nach een aneren Bréif zougespillt, deen nach weider Froen opwerft.

Gewaltentrennung/Reportage Annick Goerens

Den CSV-Deputéierte Félix Eischen hat de 25. Juni e Courrier un de Parquet gemaach. Attachéiert un deem Bréif war een Audit iwwer de Filmfong, deen de Premierminister Xavier Bettel schonn d'lescht Joer maache gelooss huet. Konform zum Artikel 23 am Code de procédure pénale huet den Deputéierte seng Flicht wouergeholl, fir Infraktiounen an Deliten, déi senger Meenung no am Audit ze fanne sinn, un de Parquet virunzeginn.

An hirer Äntwert schreift d'Procureur General awer just "Avant tout autre progrès en cause, je vous prie de bien vouloir me renseigner sur les circonstances dans lesquelles le document intitulé «Audit [...]» vous a été communiqué." D'Martine Solovieff freet den Deputéierten also, fir seng Sourcen ze nennen. "Eng ganz speziell Reaktioun" fënnt d'CSV-Fraktiounscheffin Martine Hansen.

"Dat éischt, wat ech wëll soen: mir sinn u sech verflicht, wa mer iergendwellech Saachen zougedroe kréien, déi kéinte penal Suitten hunn, datt mer déi un de Parquet weiderginn. An méi wéi dat huet de Félix Eischen och net gemaach gehat an dësem Fall. An dann ass et scho speziell, fir d'Fro vun der Source ze stellen. Mir hunn een Uerteel Gast Gibéryen, wou u sech festgehalen ginn ass, datt d'Deputéierten hir Sourcen net mussen uginn. Dat géif eis jo soss och hënneren un eiser Aarbecht. Ech mengen, et wäert keen eis méi eppes soen, wa mer ëmmer direkt musse soen: "majo déi do Informatiounen hunn ech vun deem do an deem do". An dat steet och sou am Uerteel dran, dass d'Oppositioun u sech soss hir Aarbecht net méi ka maachen. An eis Aarbecht ass jo ënnert anerem och, d'Regierung ze kontrolléieren an eis Flicht ass an dësem Fall, sou eng Faite beim Parquet ze denoncéieren."

Och de Chamberpresident Fernand Etgen fënnt dëst Virgoen net normal: "Dat ass u sech dann awer schonn e bësse komesch, well eben och an enger Äntwert op eng Question parlementaire de Medieminister gesot huet, dass den Audit, vun deem dir do schwätzt, dass deen der Chamber zougestallt ginn ass. D'Chamber huet deen un d'Membere vun der Digitalisatiounskommissioun weidergeleet, sou dass den Deputéierten de bon droit am Besëtz vun deem Audit war."

Am Bréif un de Fernand Etgen vum 22. August huet den Duo Solovieff/Wiwinius betount, dass d'Justiz onofhängeg wier. Dës Instanz wär awer dunn duerch déi parlamentaresch Froen a punkto „geheime Casier" dozou bruecht ginn, fir hiren interne Fonctionnement ze justifiéieren an dat wär inadmissibel.

"De Gilles Roth an de Laurent Mosar hunn do einfach hir Fliicht gemaach a si hunn déi Oppositiounsaarbecht ganz gutt gemaach. An dat fannen ech schonn net ganz normal, wa mer do vun iergendengem virgeschriwwe kriten, mir däerften keng Froe méi stellen. Dat kann net sinn. Ech mengen d'Parlament ass do fräi a wéi gesot d'Questions parlementaires ass e Moyen. Wann et Froen sinn, déi net z'acceptéieren sinn, dann huet de Chamberpresident d'Flicht ze soen, dass d'Froen net z'acceptéieren sinn.", esou d'Reaktioun vum Martine Hansen.

Dat war awer hei net de Fall betount den 1. Bierger am Land: "Déi waren absolut alleguer recevabel an déi ware richteg."

De Fernand Etgen steet absolut hannert dem Parlament a versicht elo, d'Harmonie tëscht den 3 Pouvoiren no dësen Tensiounen nees z'etabléieren.

Am Mëttesjournal wäert d'Proceur général d'Etat Martine Solovieff op dëse Reportage reagéieren a Stellung huelen.