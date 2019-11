„Make our Environment Great Again“, kuerz MEGA: dat ass den Titel vun der aktueller “Europroject”-Konferenz.

Zënter 30 Joer scho gëtt et den Europrojet, dee Schüler a Proffen aus 17 Schoulen aus 15 verschiddenen europäesche Länner zesummebréngt. Dat mam Zil, an internationaler Kooperatioun d‘Schoul méi attraktiv ze gestalten. Dofir solle sech d’Participanten ënnerteneen austauschen, iwwert hir jeeweileg Schoulsystemer informéieren a vunenee léieren.

Dëst Joer gëtt d’Europrojet-Konferenz am Lycée Michel Rodange an der Stad organiséiert. Wärend 3 Deeg huelen eng 40 Schüler a 50 Enseignanten u Workshoppen an Debaten zum aktuellen Thema vun der Nohaltegkeet Deel. De Moritz Ruhstaller huet de Moien mat enger anerer Premièresschülerin d‘Ouverture Zeremonie vun der MEGA-Konferenz moderéiert. Hie selwer huet déi lescht Joren och um Europrojet Deel geholl a vill Erfarunge gesammelt. Dëst Joer dréit sech d'Konferenz ëm d'Ëmwelt an do wollt een de Gäscht an de Politiker wichteg Message mat op de Wee ginn. Donieft ass et en interkulturellen Echange mat Leit aus ganz Europa, wou a Konferenzen da richteg debitéiert gëtt.

Extrait Mauritz Ruhstaller