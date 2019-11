Dat ass eng Conclusioun, déi d’Mediatrice Claudia Monti gezunn huet, wéi se de Rapport iwwert d’Unisec, also d’Unité de sécurité, presentéiert huet.

Déi funktionéiert elo zënter 2 Joer. Et ass eng Plaz, wou bis zu 12 Jonker kënnen agespaart ginn.

D’Claudia Monti recommandéiert allerdéngs, e Profil ze definéiere vun deene Jonken, déi de Jugendriichter do ka placéieren. Dat ass den Ament nach net de Fall.

Da leet d’Mediatrice dem Justizministère un d’Häerz, dofir ze suergen, datt et och nuets eng Assistance socio-educative gëtt, eng Recommandatioun, déi de Ministère positiv opgeholl huet.

Verschidde Mineuren hu gesot, datt si scho laang de Jugendriichter net méi gesinn hunn fir iwwert hier Situatioun ze schwätzen. D’Mediatrice bedauert, datt een op Nofro beim Parquet eng lapidar Äntwert krut. D’Kommunikatioun géif do ze wënschen iwwreg loossen.

Hirer Meenung no misst all Mineur, deen an der Unité de sécurité ass all 3 Méint kënne mam zoustännege Jugendriichter schwätzen. All 6 Méint wier den absolute Minimum.