D'Aktualiséierung vun den Orthografiereegelen, déi e Freideg presentéiert gouf, stellt e wichtege Schrëtt an der Weiderentwécklung vun eiser Sprooch duer.

Déi ugepasst oder preziséiert Reegelen droen der Villfältegkeet vun der Lëtzebuerger Sprooch Rechnung a maachen deemno och variabel Schreifweise méiglech, wéi et am Schreiwes vun e Freideg de Mëtteg heescht.

Den Online-Korrekturprogramm "Spellchecker.lu" huet déi nei Reegelen an hiren Online-Checker adaptéiert. Deemno kënne vun elo un déi jeeweileg Aktualiséierungen installéiert ginn. D'App gëtt an den nächste Woche geupdate.

Déi aktuell Wierderlëscht gouf a Kooperatioun mam Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch ausgeschafft an et gouf eng "Spellcheck-Funktioun" an d'Sichfunktioun vum LOD.lu agebaut. Bei falsch geschriwwene Wierder kritt ee vun elo un Alternative proposéiert.

Schreiwes vu Spellchecker.lu

D'Aktualiséierung vun den Orthografiereegelen – déi haut um 15. November 2019 presentéiert gouf – stellt e wichtege Schrëtt an der weiderer Entwécklung vun der Lëtzebuerger Sprooch duer. D'Reegelen, déi ugepasst oder preziséiert goufen, schafen a ville Fäll méi Kloerheet a verbesseren de Liesfloss, beispillsweis duerch déi méi konsequent Verdueblung vun de Vokaler. Gläichzäiteg droe se der Villfältegkeet vun der Sprooch Rechnung, andeems Varianteschreifweise méiglech bleiwen.

Spellchecker.lu ënnerstëtzt aus deene Grënn déi nei Reegelen, a setzt vun haut un déi nei Schreifweis am Online-Checker an, genau esou wéi an den Erweiderunge fir LibreOffice, Softmaker Office, Firefox a Thunderbird. Déi jeeweileg Aktualiséierunge kënnen also vun elo un installéiert ginn.

D'Appe fir mobil Apparater ginn an den nächste Wochen aktualiséiert an en Update vun der Funktioun, fir d'n-Reegel ze verbesseren, ass och an Aarbecht. Déi aktualiséiert Wierderlëscht steet ënner enger Open-Source-Lizenz, wouduerch eng Integratioun a weider Produite méiglech ass.

D'Wierderlëscht vu Spellchecker.lu gouf a Kooperatioun mam ZLS (Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch) aktualiséiert. Bei dëser Zesummenaarbecht gouf och eng "Spellcheck-Funktioun" an d'Sichfunktioun vum LOD.lu agebaut. Bei falsch geschriwwene Wierder ginn elo op eng méi flexibel Manéier Alternative proposéiert.