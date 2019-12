Mir waren am Norde vum Land bei enger ASBL, déi sech selwer als Sproochrouer vun der Regioun Clierf gesäit.

D'ASBL wëll och dofir suergen, dass déi nërdlech Spëtzt vum Land net vergiess gëtt. "De Clierfer Kanton" mécht dat schonn zanter 40 Joer.

An där Zäit hu si sech ënnert anerem fir ee Lycée am Norden an d'Stroosseverbindung mam Rescht vum Land staark gemaach. Wie sinn déi Leit, déi sech benevole fir hir Heemecht asetzen? A wat hu si an där Zäit schonn alles erreecht? D'Léa Schwartz mat engem Réckbléck op 40 Joer vollen Asaz fir d'Regioun Clierf.