De Ronny ass en indesche Kach, deen zu Lëtzebuerg an engem indesche Restaurant versklaavt gouf.

Wéi hien ugefaangen huet, sech ze wieren a Kontakt mat der ITM an der Police gesicht huet, krut hie vum Patron un d'Häerz geluecht, zréck an Indien ze goen. Am selwechten Zäitraum koumen Uschëllegungen, de Ronny hätt sech sexuell u senge mannerjärege Meedercher vergraff.

Domat sollt hien ënner Drock gesat ginn, dat op d‘mannst ass d‘Theorie vun deenen, déi un d‘Onschold vum Ronny gleewen. Wär hien zréck an Indie gaangen a wär hien net géint säi Patron virgaangen, dann hätt deen och keng Plainte wéinst den Abuse gemaach. Dat geet kloer aus de Prozess-Ënnerlagen ervir. Well et koum zu 2 Prozesser: de Patron gouf wéinst Mënschenhandel zu enger Prisongsstrof mat Sursis verurteelt. De Ronny wéinst "Tentative de viol" vun engem Meedchen zu 6 Joer Prisong, dat mat 5 Joer Sursis.

Mëttlerweil ass de Ronny nees fräi. Eng Ekipp vun RTL huet säi Fall iwwer 2 Joer suivéiert.

