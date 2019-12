Dëse Kodex wier awer nach e "Work in Progress", dee konstant misst ugepasst an ausgebaut ginn.

Et si Reegelen, un déi sech och bis ewell scho gehale gouf, mä déi elo op enger Plaz regroupéiert goufen, esou de Generaldirekter vun der Police Philippe Schrantz iwwert den neien Deontologieskodex vun der Police, deen e Freideg de Moie presentéiert gouf.

Zesumme mat de Gewerkschaften, der Direktioun, dem Ministère an engem externe Beroder huet d'Police-Inspektioun déi 17 Grondsätz ausgeschafft. Dorënner Wäerter wéi Loyalitéit an Neutralitéit, genee wéi den Dateschutz oder d'Protektioun vu Leit, déi Mëssstänn bannent der Police opdecken. Dësen Deontologieskodex wier awer „Work in Progress“, esou de Minister fir bannenzegt Sécherheet François Bausch, dee konstant misst ugepasst an ausgebaut ginn.