Am Kader vun der Commemoratioun vum 75. Anniversaire vun der Ardennenoffensiv gëtt e Sonndeg zu Lëtzebuerg héije Besuch erwaart.

Et ass eent vun de bluddegste Kapitelen an der Geschicht vum Land, eng vun de bluddegste Schluechten am Zweete Weltkrich. De 16. Dezember 1944, 8 Deeg viru Chrëschtdag, fält d'Nazidäitschland nach emol quasi iwwer Nuecht an dat befreite Lëtzebuerg an an der Belsch an.

Fir un d'Faiten z'erënneren, huet de Grand-Duc d'Presidentin vum US-amerikaneschen ''House of Representatives'', enger Chamber vum Kongress, fir eng Audienz an de Palais invitéiert. Duerno ass eng Visitt an der Belsch geplangt. Dat hunn den Haff an d'US-amerikanesch Ambassade e Samschdeg de Moien matgedeelt.

De Grand-Duc Henri wäert d'Nancy Pelosi e Sonndeg um 11 Auer am Palais an der Stad empfänken. Um 11.30 Auer ass et dann um Chamberpresident Fernand Etgen. Och de Premier Xavier Bettel wäert d'Éier hunn. D'Delegatioun ronderëm d'Presidentin vum Kongress wäert ënner anerem mat Veteranen an hire Familljen, fréier Politiker a Leit vum Militär begéinen.

RTL ass deen Dag mat der Kamera mat dobäi.

Fir den Ambassadeur Randolph J. Evans ass de Besuch aus den USA en Zeeche fir dee staarke Bond tëscht Lëtzebuerg an de Vereenegte Staaten. De Chamberpresident Fernand Etgen seet, Lëtzebuerg misst den USA dankbar sinn, fir hir Hëllef am Zweeten Weltkrich. A fir d'Nancy Pelosi ass den Asaz an der Ardennenoffensiv eng vun de gréissten Aktiounen an der amerikanescher Geschicht: d'Victoire vun der Fräiheet iwwer d'Tyrannie, an dat an engem kale Wanter ronderëm de Joreswiessel vun 1944 op 1945.

Wéinst der "Bëlz", déi an der Front entstane war, heescht d'Schluecht op Englesch "Battle of the Bulge". Am Däitschen gëtt se och alt "Rundstedt-Offensiv" genannt. Si war ee leschte Versuch vun der Wehrmacht, d'alliéiert Front am Westen opzebriechen. Wéinst de schlechte Wiederkonditioune konnt déi alliéiert Loftwaff net agéieren. D'Buedemtruppen haten et dowéinst méi wéi schwéier.

Den Zuele vum Cercle d'Études sur la Bataille des Ardennes no hunn eleng d'Amerikaner an där Schluecht ronn 84.000 Mann verluer, dovun ënnert anerem 10.300 Doudeger a 47.500 Verwonnter.

