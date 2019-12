E Méindeg ass et d'Suite vun de Commemoratiounsfeiere fir de 75. Anniversaire vun der Ardennenoffensiv.

D'Nancy Pelosi ass bis e Méindeg den Owend zu Besuch am Grand-Duché. D'Demokratesch Presidentin vum US-amerikanesche Representantenhaus war e Sonndeg op Visitt am Palais an, an der Chamber fir un de 75. Joresdag vun der Ardennenoffensiv ze gedenken.

Nancy Pelosi zu Lëtzebuerg/Visitt resuméiert vum Tim Morizet

D'Cheffin vun den Demokrate stoung rezent vill an der Ëffentlechkeet wéinst der Impeachement-Prozedur géint den US-President Donald Trump. Knaschteg Wäsch, déi een Doheem géif traitéieren an net an Europa wéilt kommentéiert, huet et de Weekend geheescht.

D'Ardennenoffensiv hätt hir Tracen och haut nach, esou d'Demokratin e Samschdeg bei engem Interview vun der belscher Tëlee-Chaîne rtbf.

"Et ass och perséinlech. Vill vun de Familljemembere vun eiser Delegatioun hunn am Zweete Weltkrich an och an den Ardenne gekämpft. Vill vun eis hu Connectioune mat dëser Regioun."

En Interview wollt si zu Lëtzebuerg awer net ginn. Et wier eng Éier gewiescht d'Veterane vun dëser historescher Victoire kennenzeléieren, esou d'Pelosi nach iwwert Twitter.

D'Gespréicher am Staatsministere wiere gutt verlaf, esou de Premier Xavier Bettel. Nieft de fréiere Relatiounen huet een awer och e bëssen iwwert d'Situatioun vun haut geschwat.

RTL NEWS: Nancy Pelosi, Presidentin vum US-Representantenhaus, zu Lëtzebuerg

Um 9.45 Auer hu sech Vertrieder aus Politik a Gesellschaft, dorënner och den Ierfgroussherzog Guillaume, um National Liberation Memorial verneigt. / © Domingos Oliveira / RTL

E Méindeg ass nieft der Gedenkfeier um Schumannseck, wou un eng vun de bluddegste Schluechten op Lëtzebuerger Territoire mat eleng do iwwer 4.000 Affer war, och Commemoratiounsfeier um Militärkierfecht zu Hamm, wou de Generol Patton mat méi wéi 5.000 amerikaneschen Zaldote begruewe läit.

Virschau Commemoratiounszeremonie zu Hamm / Dany Rasqué

Nieft dem Grand-Duc an dem Premier Xavier Bettel wäerten och eng Rei auslännesch Gäscht un der Commemoratioun Deel huelen. Dorënner déi belsch Kinnekskoppel, déi belsch Premierministesch, den US-amerikanesche Verdeedegungsminister Mark Esper, de fréieren däitsche Bundespresident Joachim Gauck, de polnesche President Andrzej Duda, genee wéi Vertrieder aus Frankräich, Kanada a Groussbritannien.

Wärend der Zeremonie wäerte Fligere vun der amerikanescher Arméi an den neie Lëtzebuerger Helikopter iwwert de Kierfecht fléien. D'Police huet och wësse gedoen, dass et wéinst där Zeremonie e Méindeg de Mëtteg zu Problemer am Trafic ronderëm den Hammer Kierfecht ka kommen. Déi direkt Stroosse ronderëm de Kierfecht sinn de ganzen Dag iwwer och gespaart.

Perturbations à prévoir ce lundi, 16.12.2019 dans les alentours de Hamm, notamment au rond-point Schaffner (Irrgarten), et au centre-ville.



➡️ Plus d’infos : https://t.co/Jpqmu7NMo3

Nous recommandons d'éviter ces endroits aux créneaux indiqués. pic.twitter.com/de7CMsKqFu — Police Luxembourg (@PoliceLux) December 16, 2019

RTL ass mat der Kamera mat dobäi. D'Zeremonie zu Hamm am Livestream vu 15.30 Auer un.