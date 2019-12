De Fraerot gehäit dem Astrid Lulling vir, de Fraerot virun der Grande-Duchesse “diskreditéiert an humiliéiert” ze hunn.

Den Ausschloss vun der Fédération Nationale des Femmes Luxembourgeoises aus dem nationale Fraerot (Conseil National des Femmes du Luxembourg) geet op zwee Incidenten zeréck. Dat steet am Bréif vum Fraerot un d'Presidentin vun der Federatioun, d'Astrid Lulling, dee si ons weiderginn huet. Am Géigesaz zu deem, wat de Fraerot ons sot, ass d'Behuele vum Astrid Lulling bei enger Entrevue vum Fraerot mat der Grande-Duchesse wuel den Haaptgrond fir den Ausschloss vun der Federatioun aus dem Daachverband.

Op Schlass Bierg soll d'Grande-Duchesse am Juni op enger Entrevue mam Fraerot gesot hunn, d'Situatioun vun de Frae wier haut katastrophal. D'Astrid Lulling, déi bei der Entrevue dobäi war, sot der Grande-Duchesse, si wier net averstanen. Dat wier nämlech en Déseaveu fir den Asaz vum Astrid Lulling zanter 1962 a fir den Asaz vum Fraerot zanter 1975. Donieft sot d'Astrid Lulling, d'Monarchie géing Fraen net méi diskriminéieren, well Frae jo och kënne Grande-Duchesse ginn.

Am Bréif schreift de Fraerot, d'Astrid Lulling hätt de Fraerot „diskreditéiert an humiliéiert". D'laangjäreg Politikerin seet am RTL-Interview, de Fraerot wier hir an de Réck gefall. Direkt no der Entrevue mat der Grande-Duchesse hätt si d'Dieren zoumaache gelooss an hätt ugefaangen ze „pinschen" a sech bei deenen, déi nach do waren, iwwert d'Astrid Lulling beklot. „Déi hu se natierlech getréischt an hu gesot, ech hätt Altersstuerheet, ech géing net méi wëssen, wat ech soen", sou d'Astrid Lulling.

Violatioun vun der Confidentialitéit

Verzielt krut si dat vum Sylvie Mischel, Member vun der FNLF an ADR-Member, déi bei der Entrevue mat der Grande-Duchesse dobäi war. Géint d'Sylvie Mischel ass och den zweete Reproche vum Fraerot geriicht: si gëtt verdächtegt, hirem Partner, dem ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser, confidentiel Informatiounen aus dem Fraerot zougespillt ze hunn. Reprochen, déi d'Astrid Lulling och net gëlle léisst: et géing keen Hauch vu Beweis ginn, fir de Virworf ze justifiéieren.

Den Ausschloss aus dem Fraerot, dee koum dunn awer eréischt nodeems d'Astrid Lulling et net fir néideg gehalen hätt, op Convocatiounen ze goen, fir sech géint d'Virwërf ze wieren. D'Astrid Lulling erkläert, si konnt net goen, well si deen Dag een Termin an der Gemeng zu Déifferdeng gehat hätt, dee si scho laang virdrun ausgemaach hat an net annuléiere konnt. Si verséchert awer, si hätt dem nationale Fraerot per Bréif geäntwert.

De Vott iwwert den Ausschloss vun hirer Federatioun aus dem Fraerot hätt si gebieden ze verréckelen, mä dat wier refuséiert ginn. Op enger Assemblée extraordinaire hunn 10 vun den 12 anere Membere vum Fraerot du fir den Ausschloss vun der Federatioun gestëmmt. D'Astrid Lulling wëll déi nächst Deeg mat hirem Affekot decidéieren, wéi si géint d'Decisioun vum Fraerot wäert virgoen.