An awer gëtt et Kritik u verschiddenen Demarche vun der Mammepartei. Esou misst ee sech a Wale beweisen, fir op ee Posten ze kommen.

Bei der LSAP huet sech an de leschte Wochen an Deeg vill gedoen. Mat der Demissioun vum Etienne Schneider an dem Wiessel vum Alex Bodry an de Staatsrot mussen eng Rei Posten nei besat ginn. Eng Chance fir d'Politik vun der Partei nei auszeriichten, fannen op alle Fall déi Jonk Sozialisten.

Kritik vu jonke Sozialisten / Reportage Maxime Gillen

Prinzipiell begréisse si, dass gestanen Zuchpäerd vun der Partei Plaz maache fir nei Gesiichter, ma d'Aart a Weis, wéi dee Wiessel komm ass, schmaacht deene Jonke Sozialisten net.

Esou wéi schonn den Etienne Schneider kënnt och de Franz Fayot elo op Ëmweeër an d'Regierung. De Jonke Sozialisten no misst dat awer eigentlech ëmgedréint lafen, wéi hire President Georges Sold erkläert.

„Et muss ee sech an de Wale beweisen, fir op déi Posten ze kommen an net de ganze Regierungsapparat esou ausnotzen, dass een d'Leit dohinner kritt, wéi ee wëll.“

Ma als Sozialist de Poste vum Wirtschaftsminister z'iwwerhuelen, wier keen einfache Spagat.

„Et ass jo keng Erausfuerderung, fir Wirtschaftsminister eleng ze sinn, virun allem net zu Lëtzebuerg. Hei muss een einfach nëmmen extrem liberal sinn an extrem blo sinn, fir et emol esou ze soen. D'Erausfuerderung fir eis Partei an och fir de Franz Fayot ass virun allem, fir déi sozial Kuuscht opzeschneiden a fir ze soen: Esou vill Wuesstem awer net méi an de Rescht geet elo mol erëm un d'Ëmverdeelung.“

Déi Jonk Sozialiste wënsche sech da fir d'Zukunft, dass d'Aarbecht an der Koalitioun, d'Partei net méi dorun hënnert, kloer Kant ze weisen.

„Eng Partei muss einfach vun Ufank u seng Meenung soen an dobäi bleiwen, egal wat d'Koalitiounspartner dee Moment denken.“

Iwwerhaapt erhofft ee sech méi Courage vun der neier Parteispëtzt.

„An do brauche mer och eng Parteileedung, déi jee no deem, wéi d'Situatioun no den nächste Walen ass, de Courage huet, fir ze soen: Dat do kréie mer net méi gebak, mir sinn net méi an der Regierung erwënscht, komm mir mussen elo an d'Oppositioun goen."

Un der eegener Spëtzt wëllen déi Jonk Sozialisten iwwerdeems an Zukunft en Duo hunn. E Konzept, dat si sech och gutt fir d'Mammepartei kéinte virstellen.

Renouveau bei der LSAP: Eng Analyse vum François Aulner