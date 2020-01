Et geet ëm d'Kritik un der Deponie zu Déifferdeng, datt hei geféierlech Industrieoffäll entsuergt géife ginn.

Ganz aner Téin komme vun de concernéierte Gemengen Déifferdeng a Suessem. Sie géifen zanter 2007 de Stolkonzern froen wat genee hei entsuergt gëtt. An esou laang et keng Äntwerte géif, géif et och keng gréng Luucht méi vu Gemengesäit.

Elo ass de ''Crassier'' vun ArcelorMittal nees an der Aktualitéit, mä de Problem ass net nei. Dat seet den Ali Ruckert, de President vun der Kommunistescher Partei, Gemengeconseiller zu Déifferdeng, e Minettsdapp, dee mat der Schmelz grouss gouf. An déi gouf et scho viru senger Gebuert. Zu Déifferdeng zanter 1890er Joren.

''Déi historesch Mülldeponie vun der elo ëmmer geschwat gëtt, dat war am Fong ëmmer d'Deponie vun der Stolindustrie, dat heescht an der Vergaangenheet vun der Hadier, vun der Arbed an duerno vun der ArcelorMittal. Do ass all industrielle gëftegen Offall entsuergt ginn.''

Ma d'Zäiten hunn geännert. Wat fréier toleréiert gouf, gëtt haut a Fro gestallt.

''Dat ass dee grousse Problem, dass do vläicht hannert zouenen Dieren gemauschelt gëtt, ouni dass awer d'Gemengen Déifferdeng a Suessem seriö doriwwer informéiert ginn, wat dann elo do eigentlech wierklech passéiert.''

De Suessemer Buergermeeschter Georges Engel erënnert sech, datt 2007 schonn intervenéiert gouf.

''Mee wa mir dann emol eng Kéier ënnert aneren Ëmstänn do waren, dann hu mir gesinn, dass do Saache gelagert waren. Mir hunn dunn déi néideg Instanze kontaktéiert, fir gewuer ze ginn, wat dat alles wär.''

Do géif een haut nach op Äntwerte waarden.

Zwee Ministèren stinn am Viséier: Wirtschaft an Ëmwelt. Zéien déi um selwechte Strack? Vu Baussen ass et schwéier sech e Bild ze maachen, wat fir eng Deponie wou ufänkt, wou ophält. Vun der aler historescher Deponie, déi sanéiert soll ginn, iwwer en aktuellt Tëschelager fir Industriemühl, bis zur Bauschuttdeponie.

Vill Froe stinn net eréischt zanter gëscht am Raum. Ob d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg d'nächst Woch an der zoustänneger Chamberkommissioun d'Gemidder berouege kann?

ArcelorMittal weist sech kooperativ a wëll transparent sinn. Et wär een den Ament en règle, seet de President Michel Wurth.

''Mir sinn elo am Gespréich mat der Regierung, mä ech géif soen, dat ass éischter ee Stuerm am Waasserglas ewéi en Ëmweltskandal.''

RTL NEWS: ArcelorMittal ka schiedlech Offäll vu fréier net ausschléissen

Iwwerdeems bleift de Suessemer Buergermeeschter Georges Engel kategoresch: Dreck wier do. Et misst elo ganz genee gekuckt ginn, wat do läit, fir ze verhënneren, datt Leit eventuell kënne Schued dovunner droen.