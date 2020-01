ArcelorMittal entsuergt op der Deponie zu Déifferdeng keng geféierlech Industrieoffäll vun hirer aktueller Produktioun.

Dat soten de President Michel Wurth an de Generaldirekter fir Lëtzebuerg Roland Bastian en Donneschdeg de Moien um Neijoerschpatt vun ArcelorMittal.

Si reagéieren domat op rezent Kriticken aus der Press. Et wär wuel esou, dass bei all Aktivitéit an der Siderurgie gewëssen Nieweproduiten entstinn. D'Gesetzer, ewéi domat ëmzegoe wär, géife permanent evoluéieren, esou d'Chefetage vun ArcelorMittal Lëtzebuerg, mä d'Entreprise géif sech druginn, ëmmer konform ze sinn.

Um Crassier zu Déifferdeng wäre keng Offäll gelagert, déi den europäeschen Normen no geféierlech sinn, betount de Roland Bastian. Déi Niewenproduite vun der Stolproduktioun, déi e Risk fir d'Ëmwelt a Gesondheet duerstellen, géife vun agreéierte Prestatairen am Ausland behandelt ginn.

2019 war duerch eng schlecht Konjunktur e schwéiert Joer fir d'Stolproduktioun zu Lëtzebuerg. Schold si weltwäit Iwwerkapazitéiten a Margen, déi gefall sinn, grad ewéi international Handelssträiter.