Dat huet de Gesondheetsminister Etienne Schneider nom Regierungsrot am RTL-Interview annoncéiert

Do huet d'Regierung, no laanger Viraarbecht, den nationalen Alkoholplang ugeholl.

Zu Lëtzebuerg sinn 9% vun den Doudesfäll op iwwerdriwwenen Alkoholkonsum zeréckzeféieren. D'EU-Moyenne läit bei 6%. An awer war de Grand-Duché bis ewell mat dat eenzegt Land, wat nach kee sou en Aktiounsplang an Europa hat.

De Plang, deen op den Instanzewee geschéckt gouf, baséiert op 6 Achse vun der Präventioun bis den Traitement vun Alkoholkranken. Déi eenzel Mesuren sollen elo vun Aarbechtsgruppen decidéiert an duerno no an no an Realitéit ëmgesat ginn.

Eng Hausse vun den Accisen ass fir den Ament net geplangt. An engem räiche Land wier et schwéier, datt Präisshaussen en Effekt hätten, sou den Etienne Schneider. Wann da misst déi Hausse schonn dramatesch ausfalen.