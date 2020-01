Reiwereien, wéi een se nach viru 5 Joer an der UGDA, der Union Grand-Duc Adolphe kannt huet, ginn et de Moment keng méi...

Dat sot am Virfeld vum Kongress vun der UGDA, de President Gilbert Girsch. Dee Kongress huet e Sonndeg de Moien ugefaangen. Do soll ënnert anerem de Presidenteposten nei gewielt ginn. Eenzege Kandidat ass de Gilbert Girsch. D’Nadine Gautier huet mat him iwwert d’Aarbecht vun der UGDA geschwat an iwwert d’Evolutioun vun de Memberszuelen.

Kongress vun der UGDA - Reportage Nadine Gautier

Ronn 13.500 Memberen an iwwert 200 Veräiner zielt d’UGDA de Moment. Domadder hätt ee stabel Zuelen, ma et wéilt een an de nächste Jore weider Memberen unzéien. An dat kéint duerch de gratis Museksunterrecht geléngen, deen d’Regierung envisagéiert. Dat wier eng grouss Chance, esou de Gilbert Girsch.

Donieft ass ee mat engem Pilotprojet an de Grondschoulen zu Bartreng a Mamer am gaangen. Do gi Museksstonne vun Enseignantë vun der UGDA gehalen, wann de Grondschoul-Enseignant dofir seng Stonn ofgëtt. D’Kanner wieren nämlech wärend de Schoulstonne méi fit, wéi wa se no der Schoul nach a Coure musse goen: "Dat heescht, si ginn do Musek geléiert, an déi Stonne wou se da Couren hätten, déi ginn do ageholl an d'Schoul."

Zanter der leschter Rentrée leeft dee Pilot-Projet. Zwar wëll een d’Memberszuelen iwwert déi nächst Joren eropschrauwen, allerdéngs stellt een och fest, datt 4 op 10 jonk Museker hir Passioun op Äis leeën, well se zum Beispill studéiere ginn: "A wann en ërem kënnt, vill vun deene gudde Musekanten, déi mir da verluer hunn, kommen erëm an si studéiere weider oder maachen hire Beruff. A fir d'Musek si se leider verluer."

An der UGDA selwer muss een déi nächst Joren u verschiddene Fronten aktiv ginn. Zum Enge muss ee wéinst der Altersstruktur vun de Mataarbechter nei Leit fannen, an och bei de Benevollen erhofft ee sech méi Zoulaf.

Virun iwwert 2 Joer war d’UGDA mat der Steierverwaltung unenee geroden. Dat wéinst Donen déi iwwert d’UDGA u kommunal Museksveräiner gaange sinn, fir kënnen ofgesat ze ginn. Eng Praxis, déi d’Steierverwaltung esou net wollt gëlle loossen: "Villes leeft iwwert de Focuna (Fonds Culturel National Luxembourg), mir mellen eis do net méi eran, dat ass bei eis een Tabuproblem. Fir eis ass dee Problem geléist."

E Sonndeg um Kongress vun der UGDA ass de Gilbert Girsch, deen eenzege Kandidat fir de Poste vum UGDA-President. An 3 Joer wëll sech de 67 Joer ale Mann awer sech net méi opstellen.