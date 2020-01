D'Chifferen, déi de Claude Meisch op eng parlamentaresch Fro iwwert d'Iwwerstonne vun de Proffe erausginn hat, hu sech op d'Wochestonne bezunn.

An der Äntwert op d'parlamentaresch Fro hat den Educatiounsminister Claude Meisch ageraumt, datt d'Proffen am Schouljoer 2018/2019 ronn 8.109,59 Iwwerstonne gemaach hätten.

Hei hat awer d'Prezisioun gefeelt, datt dës pro Woch de Fall wieren. Dëst huet de Ministère op Nofro vun RTL präziséiert. Méi wéi d'Hallschent, 2.722 vu 4.750, vun de Proffe hunn an deem Joer Iwwerstonne gemaach:

Deemno ass déi regulär Tâche vum Professer op 22 Leçone pro Woch fixéiert. Et goufen am Schouljoer 2018-2019 insgesamt 8.109,59 Iwwerstonne pro Woch geleescht. En Enseignant huet am Duerchschnëtt 1,7 Iwwerstonne pro Woch gehalen.