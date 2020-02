Hei zu Lëtzebuerg gi pro Joer 124kg Liewensmëttel pro Kapp verbëtzt. Fir deem entgéint ze wierken, huet d'Gemeng Déifferdeng e Festival organiséiert.

Een Drëttel vun alle Liewensmëttel, déi weltwäit produzéiert ginn, ginn ewechgehäit. Gläichzäiteg awer leide bal 1 Milliard Mënschen op der Welt nach ëmmer Honger.

Zu Déifferdeng mécht ee sech ëm d'Thema "Liewensmëttelverschwendung" Gedanken an esou huet d'Sozialkommissioun vun der Gemeng eng éischte Kéier e Festival Anti Gaspi organiséiert.

An der grousser Kichen gouf Geméis an Uebst verschafft, wat net méi ganz frësch ass. Am Prinzip kann een all Zorten nach gebrauchen, och wa se schonn iwwerzeideg sinn, sou de Lucien Kass, Proff an der Hotelschoul.

Doheem am Haushalt gëtt mat iwwer 40 Prozent am Meeschte verbëtzt. Ee vun de Grënn dofir ass, datt ze vill kaaft gëtt. Mat bal 40 Prozent ass d'Iwwerproduktioun Schold un der Verschwendung. Hannendru kënnt d'Restauratioun. 14 Prozent vun de Liewensmëttel landen am Drecksbac. De Rescht vun der Liewensmëttelverschwendung geschitt am Handel selwer, dat duerch ënnert anerem Verpackungsfeeler.

Um Festival kruten d'Leit um Sonndeg awer och gewisen, wéi een Haushaltsartikele selwer ka produzéieren. Op elo Produiten am Buedzëmmer oder flëssegt Wäschmëttel.