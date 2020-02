Fir d'Ausso "D'Jeeër si Barbaren" gouf den Armand Clesse verurteelt. "Juegd ass Doutmaachen, et ass Mord [...]" huet keng Injure duergestallt.

Wéinst der Ausso "D'Jeeër si Barbaren!" gouf den Armand Clesse viru genee zwou Wochen um Dikrecher Geriicht zu enger Geldstrof vun 100 Euro an zum symboleschen Euro fir zwee Jeeër verurteelt: Dat geet aus dem Urteel vu 16 Säite zum juristesche Nospill vun eiser Emissioun "Background am Gespréich" vum Februar zejoert iwwert d'Juegd ervir.

Den Armand Clesse war jo vun zwee Jeeër, ënnert hinnen de viregte Pressespriecher vun der Jeeërfederatioun Marc Glesener, ugesicht ginn, dat wéinst Aussoen an där Emissioun. De fréieren Direkter vum "Institut d'études européennes et internationales" hat vun deenen zwee Jeeër virgehäit kritt, der Éier vu Jeeër geschuet ze hunn, dat zu verschiddenen Zäitpunkten. Ënner anerem hätt de Politolog ëmmer nees erkläert, d'Jeeër wäre Mäerder, déi also mat Virsaz doutmaache géifen, woufir déi zwee Männer all Kéiers 2.500 Euro Schuedenersatz gefrot haten.

D'Aussoen "D'Juegd ass Doutmaachen, et ass Mord, well et ass geplangt!" an "D'Juegd, dat ass d'Loscht, dout ze maachen!" géifen awer keng Injure duerstellen, heescht et am Urteel. Fir d'Ausso "D'Jeeër si Barbaren!" wär dogéint eng Geldstrof vun 100 Euro ze spriechen, woubäi Strofe vu minimal 25 a maximal 250 Euro méiglech waren. De Schued vun den zwee Jeeër gouf iwwerdeems vun de Riichter op de symboleschen Euro geschat.