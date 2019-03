E Samschdeg hu mer mam Vizepresident vun der Jeeërfederatioun Marc Reiter a mam Déiererechtler Armand Clesse iwwert d'Juegd geschwat.

AUDIO: Resumé vum Background / Rep. Anne-Sophie Heck

Beim Thema Juegd ginn d'Meenungen dacks auserneen. Fir déi eng ass se wichteg, aner sinn dogéint a verdeedegen d'Liewe vun den Déieren. Dorëms goung et e Samschdeg de Mëtteg an de Emissioun Background am Gespréich.

Fir den Déiererechtler Armand Clesse wier d'Juegd Mord a Barbarei. Déiere missten déi nämmlecht Rechter wéi Mënsche kréien. Hien huet sech och géint d'Hale vun Notzdéieren an d'Iesse vu Fleesch ausgeschwat. Do misst d'Gesellschaft ëmdenken. Fir de Vizepresident vun der Jeeërfederatioun de Marc Reiter ass d'Juegd néideg, fir d'Liewen an der Natur ze reegelen, do misst de Mënsch agräifen.

Nieft dëser ethescher Diskussioun goung och Riets vun der afrikanescher Schwéngspescht. De Marc Reiter huet de Landwirtschafts- an den Ëmweltministère an dëser Affär gelueft, fir d'Jeeër an d'Bauere misst awer nach méi gemaach ginn. D'Schwengspäscht géif de Baueren an dem Marché vum Wëllschwäin schueden. Donieft gouf och de Juegdpermis ugeschwat. Am Grand-Duché wier dee méi streng, wéi am Ausland. Leider kéinte Jeeër de Permis och am Ausland maachen, an awer zu Lëtzebuerg schéissen, dorunner kéint een näischt änneren, sou nach de Marc Reiter.

Fir Accidenter an Abusen hätt d'Jeeërfederatioun kee Versteesdemech, déi kéint een awer ni ganz vermeiden. Et géifen ëmmer schwaarz Schof ginn.

AUDIO: Background am Gespréich iwwert d'Thema Juegd

