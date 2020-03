De Statistiken no landen all Joers honnerten Tonne Medikamenter wuertwiertlech an der Poubelle.

Dat bedeit net nëmmen ee groussen ekonomesche Schued, ma och der Ëmwelt deet ee kee Gefalen, deemno wéi ee seng Medikamenter entsuergt. Mä wou geheit een da Pëllen, Sirop a Co eigentlech ewech? A wéi laang hale si sech wierklech?

Et houscht een, d'Nues leeft, de Kapp deet wéi – wann een erkaalt ass, ass ee frou, wann een op seng Hausapdikt zréckgräife kann. Ma do verstoppe sech dacks Medikamenter, déi ee scho viru Méint oder Joren ugefaangen huet. Mä wat geschitt, wann een ofgelafe Medikamenter hëlt?

D'Danielle Becker-Bauer, d'Vizepresidentin vum Syndicat vun den Apdikter, erkläert, dass den Datum op der Verpackung quasi ee gesetzlech virgeschriwwene Sécherheetsdatum ass. Bis dohi garantéiert den Hiersteller vum Medikament eng honnertprozenteg a sécher Wierkung. Ma och nach 6 Méint no deem Datum misst eng Wierkung vu 95% bestoe bleiwen, esou d'Danielle Becker-Bauer. Mä wéi gesäit et duerno aus?

Danielle Becker-Bauer: "Wann een al Medikamenter hëlt, muss een haaptsächlech domat rechnen, dass se net méi esou staark sinn oder sou gutt wierken, wéi dat, wat op der Këscht steet. Et heescht awer net, dass se gëfteg sinn oder dass se ganz schiedlech sinn."

Bei Flëssegkeete misst ee scho méi oppassen, well do Sauerstoff dru kënnt, wa se op- oder zougemaach ginn. Virun allem Kanner-Antibioticken, déi een opléise muss, sollen am Frigo gehale ginn an no 7-10 Deeg net méi benotzt ginn, esou de Rot vum Danielle Becker-Bauer.

Wéi erkennt ee schlecht Medikamenter?

Ofgelafe Medikamenter, déi een net méi huele sollt, sinn zwar dacks schwéier z'erkennen, ma verschidden Indicë ginn et awer. Pëllen zum Beispill änneren hir Faarf oder kréie Rëss, wa se net méi gutt sinn. Flëssegkeete wéi Sirope ginn dréif, verklompen eventuell a bilden ee Saz um Buedem. Crèmen a Sallwen zersetze sech a riche ranzeg, wa se scho méi laang op sinn. An Aspirin richt staark no Esseg, wa se net méi gutt ass.

Hu sech doheem ofgelafe Medikamenter ugesammelt, kann een déi zum Beispill an der Apdikt ofginn. Do ass een zwar net dozou verflicht se zréckzehuelen, mä dëse Service um Client gëtt dacks proposéiert – soulaang et just kleng Quantitéite sinn.

Wéi entsuergt ee Medikamenter richteg?

Am Géigesaz zu Däitschland, sollt een zu Lëtzebuerg Medikamenter net doheem an d'Poubelle geheien. Wat een op kee Fall maache sollt, ass Pëllen d'Toilette erofzespullen oder an de Lavabo ze schëdden – dëst gëllt och fir Flëssegkeeten.

Bréngt ee seng al Medikamenter net an d'Apdikt, ass déi bescht Optioun, se an engem Recycling-Zenter oder an enger mobiller Sammelstell vun der SuperDrecksKëscht (SDK) ofzeginn. 4 Mol am Joer ginn esou an all Gemeng Medikamenter an aner Problem-Offäll agesammelt, déi dann zu Colmer-Bierg am Logistik-Zenter landen.

D'lescht Joer sinn esou 143 Tonne Medikamenter zesummekomm, erkläert den Uwe Zock, Responsabel vum Gesondheetssecteur bei der SDK. Dobäi komme ronn 40.000 Kilo Kosmetik-Produiten a 14.000 Kilo u Verpackungen. Zu Colmer-Bierg gi Medikamenter, Verpackungen a Pabeier getrennt an déi sougenannt "Stör-Stoffer", déi näischt tëscht de Medikamenter verluer hunn, wéi zum Beispill Brëller a Bluttdrock-Moossapparater ginn erausgeholl. De Pabeier gëtt recycléiert an d'Medikamenter ginn an eng speziell Anlag geféiert, wou se bei héijen Temperature verbrannt ginn, fir dass keng schiedlech Wierkstoffer iwwreg bleiwen, esou den Uwe Zock.

332 Gramm Medikamenter a Kosmetik pro Awunner sinn also d'lescht Joer iwwer d'SDK entsuergt ginn. Warscheinlech lant awer ee groussen Deel nach ëmmer am Hausoffall. 2014 waren et souguer 620 Tonnen. Den Uwe Zock géing sech wënschen, dass d'Leit vun de proposéierten Entsuergungsméiglechkeete Gebrauch maachen. Geheit een nämlech Pëllen a Co an d'Toilette oder an de Lavabo, kënnen esou Réckstänn iwwer d'Ofwaasser an d'Grondwaasser kommen. Kläranlage wieren nämlech net performant genuch, fir alles erauszefilteren, erkläert den Uwe Zock. Ma net nëmmen d'Ëmwelt leit dorënner, mä och eis Wirtschaft. Wéi vill Milliounen Euro genee all Joers um Dreckstipp landen, konnt eis awer kee soen.

Fir dass manner Medikamenter oflafen an am Recyclage landen, réit d'Danielle Becker-Bauer, d'Medikamenter esou laang ze huelen, wéi den Dokter se verschriwwen huet, also d'Dauer vum Traitement ze respektéieren. Do dernieft sollt een an der Apdikt nëmmen déi Medikamenter kafen déi ee wierklech brauch an net schonn doheem leien huet.

Wéi lagert ee Medikamenter am beschten, fir dass se laang halen?

Ee Feeler, deen dacks gemaach gëtt, ass seng Medezin-Këscht am Buedzëmmer ze halen. Do ass et awer ze waarm an ze fiicht fir d'Medikamenter. Besser ass et se op eng dréche Plaz ze leeën, wou beschtefalls keng Sonn dru kënnt.

Aus deem selwechte Grond soll ee Medikamenter an der Verpackung loossen. Iwwerdeems sollt een evitéieren, de Blister ze zerschneiden, d'Pëlle solle loftdicht agepaakt bleiwen.

Een aneren Tipp ass ze notéieren, wéini een e Sirop oder eng Crème fir d'éischt opgemaach huet. Well déi hale sech meeschtens just wärend enger begrenzter Zäit.

A fir den Iwwerbléck iwwer d'Hausapdikt net ze verléieren, sollt een ee Mol am Joer de Medezin-Schaf opraumen an al Medikamenter aussortéieren.

Hält ee sech un déi puer Tipps – an un de gesonde Mënscheverstand – kréie mir vläicht zesummen d'Verschwendung vun neien an ale Medikamenter erofgeschrauft.