De "Riicht Eraus" vun der Croix Rouge mecht een Appell u Persounen, déi am Stot riskéieren handgräiflech ze ginn.

Besonnesch elo, wou d'Leit doheem solle bleiwen, kann et sinn, datt de Stress eropgeet an et zu méi Gewalt am Stot ka kommen.

Dofir rifft den Zerwiss "Richt Eraus", déi Persounen, déi mierken, datt si aggressiv ginn, den Zerwiss unzeruffen. Hei ass och eng Permanence en place gesat ginn.

Vun 9 Auer Moies bis 12 a vun 1 Auer Mëttes bis 4 Auer Mëttes kënnen d'Persounen uruffen: 2755 5800 oder sech per Mail mellen (riichteraus@croix-rouge.lu).

Et sti 4 Psychologen zur Verfügung, déi de Persounen hëllefen d'Situatioun ze berouegen. "An dësen Zäite vun der Angscht an der Onsécherheet, ditt Ärer Famill net wéi", ass et den Opruff vum Riicht eraus.

Prévenir les violences domestiques : Le service Riicht Eraus aide en ligne

Luxembourg, le 20 mars 2020 - Avec le confinement et le stress, le risque de conflits et de violences domestiques augmente. Riicht Eraus, le service de la Croix-Rouge prenant en charge les auteurs de violences domestiques, fournit son soutien à distance en instaurant une permanence téléphonique.

« Personne n’est à l’abri de la violence domestique », rappelle Laurence Bouquet, psychologue et responsable de Riicht Eraus. En période de confinement, il convient d’être particulièrement attentif aux signes d’escalade des tensions et aux conflits intrafamiliaux.

Afin que les familles résidant au Luxembourg puissent continuer à vivre dans le respect et la solidarité, Riicht Eraus invite les personnes qui sentent la pression monter, au sein de leur couple ou de leur famille, à les appeler avant qu’elles ne passent à l’acte et ne deviennent violentes.

Pour ce faire, ce sont quatre psychologues spécialisés dans le travail avec les auteurs de violences qui proposeront un soutien et une écoute psychologique à toute personne potentiellement auteur de violence domestique.

Une permanence téléphonique - 2755 5800 sera assurée du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. Riicht Eraus est aussi joignable par mail : riichteraus@croix-rouge.lu pour accueillir et conseiller en toute discrétion les auteurs de violences envers leurs proches.

Les personnes actuellement suivies par les équipes de Riicht Eraus peuvent continuer à bénéficier de consultations, qui se tiennent désormais uniquement par téléphone.

Durant ces consultations, les auteurs de violence sont conseillés sur la gestion non-violente des situations à risque, ainsi que la reconnaissance de leurs limites et de celles des autres.

« En ces temps de peur et d’incertitude, ne faites pas de mal à votre famille … appelez-nous avant d’en arriver là », insiste Laurence Bouquet.

