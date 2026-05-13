Dir hutt d'Wuert mam Martine DeprezWéi kann een géint den Defizit vun der Gesondheetskeess virgoen?

Sot eis Är Meenung: e Freideg um 8 Auer live op Radio Lëtzebuerg oder scho virdru via Repondeur, SMS, Facebook oder RTL.lu.
Update: 13.05.2026 19:47

D'Gesondheetskeess schreift vu Joer zu Joer ëmmer méi rout Zuelen, de System gëtt ëmmer méi deier an et kéint gutt sinn, datt d'Bäiträg an noer Zukunft dowéinst an d'Luucht wäerte musse goen. Fir dat ze verhënneren, soll elo mol bei den Ausgaben op d'Brems getrëppelt ginn. Vu richtege Spuermesurë wëll awer nach kee schwätzen.

Wou soll Ärer Meenung no d'Politik den Hiewel setzen?

Wat wiert Dir bereet ze leeschten, fir duerfir ze suergen, datt d'CNS och an Zukunft nach Assuréen a Spideeler adequat bezuele kann? Si Cotisatiounserhéijunge fir Iech e rout Duch?

Wat haalt Dir allgemeng vum Lëtzebuerger Sozialsystem? Ass e gerecht? Hutt der d'Gefill, datt fair rembourséiert gëtt oder gëtt et eng Diskrepanz am System?

Mir wëllen e Freideg de Moie mat Iech an der Ministesch vun der Sécurité sociales Martine Deprez iwwert all dëst schwätzen. An eiser Emissioun "Dir hutt Wuert" live moies um 8 Auer.

Rufft eis an de Studio un op den 13 30, fir mat eis ze schwätzen. Oder loosst eis eng Sproochnoriicht via WhatsApp op den 621 666 555. Dir hutt awer och d'Méiglechkeet, eis iwwer eise Formulaire Är Fro eranzeschécken.

"Dir hutt d’Wuert" mat Äre Froen an den Äntwerten op den Defizit an der Gesondheetskeess leeft de Freideg de Moien um 8 live um Radio.

