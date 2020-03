D'Stad Essen huet eng Uleedung erausginn, wéi d'Leit dobaussen sech en eegene Mondschutz hierstelle kënnen.

Virun allem well d'Masken am Moment aus logesche Grënn net einfach ze kréie sinn, huet d'Stad Essen eng Uleedung erausginn, bei där een awer e wéineg Kenntnesser am Bitze muss besëtzen.

Hei déi detailléiert Uleedung vun der Stad Essen, Step-by-Step mat Fotoen an Text

Gebraucht gëtt dofir:

zwee 90com laang an 2 cm breet Sträifen aus Stoff (kachfeste Kotteng)





zwee 17 cm laang an 2 cm breet Sträifen aus Stoff (kachfeste Kotteng)





e 15 cm laangen, dënnen Drot, deen ee béie kann (z.B. Drot fir ze bastelen oder Drot fir Päifen ze botzen)





e 17cm x 17cm grousst stoffent Duch aus kachfestem Kotteng duerch dat een ootme kann (z.B. Wëndelen aus Stoff oder T-Shirt-Stoff)





Op een duerch de Stoff ootme kann, kuckt een an deem een d'Duch faalt an dann test, op een Duerch d'Duch ootme kann.

Et ass hei awer ganz kloer ze soen a gëtt och esou vun der WHO betount kloergestallt: Esou eng Mask soll net d'Gefill ginn, dass ee sécher virum Virus ass. Et soll a muss ee weiderhin déi virgeschriwwe Recommandatioune wéi Sécherheetsofstand, Doheem bleiwen, Hänn wäschen asw respektéieren.