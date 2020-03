Et goufe Ausschreiwunge fir Dokteren, Infirmieren, Aide-soignanten an aner Gesondheetsberuffer.

Fir wärend der Pandemie ze hëllefen huet d'Regierung e Méindeg de Mëtteg am Ganzen 30 Ausschreiwungen op GovJobs.lu verëffentlecht.

Der Ausschreiwung no muss jiddereen, deen eng Autorisatioun huet, fir zu Lëtzebuerg e Gesondheetsberuff auszeüben, sech an d'Reserve Sanitär aschreiwen. Dat heescht och Studenten, Pensionéierter a Leit, déi am Congé sinn, déi gewësse Konditiounen erfëllen. Den Delai fir sech anzeschreiwen ass en Dënschdeg um Mëtternuecht. Sech mam COVID-19 ugestach ze hunn, schléisst een net vun dëser obligatorescher Aschreiwung aus, do géif au cas par cas gekuckt ginn, wie vun der Reserv aktivéiert gëtt. Betraff sinn ënnert anerem Enseignanten an der Infirmièresschoul, Schoulmedeziner, Kinéen, Dieteticienen, awer och Veterinären.

Net aschreiwe musse sech zum Beispill déi, déi fir e Fleegebetrib oder e Foyer schaffen, awer och Leit déi den Invalidestatut hunn, Laangzäit am Krankeschäin sinn, e Statut vum "Travailleur handicapé" hunn oder am Congé de maternité sinn.

Iwwerdeems ginn iwwer 12 Ausschreiwunge Volontaire gesicht, ënnert anerem Botzpersonal an Educateuren.