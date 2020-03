Och wann d’Nationalbibliothéik um Kierchbierg wéinst der Corona-Pandemie zou ass, sinn dës Online-Ressourcen all Zäit accessibel.

Eng wichteg Informatioun sécher fir déi vill Leit, déi doheem isoléiert sinn.

Fir dass jidderee vun de 620.000 e-books, 77.800 e-journals an 390 bases de données ka profitéieren, ass d’Aschreiwung an der BnL vereinfacht ginn, sou dass all d’Leit, déi nach keng Lieserkaart vun der Nationalbibliothéik haten, sech lo via Mail aschreiwe kënnen.

Jiddereen, deen op d'mannst 14 Joer huet, ka sech an der BnL aschreiwen.

Fir sech online anzeschreiwen, muss een deen entspriechende Formulaire op www.bnl.lu eroflueden, ausfëllen an zréckschécken (inscription@bnl.etat.lu).

Déi elektronesch Kollektioune sinn accessibel iwwert www.a-z.lu an d’Portaler ebooks.lu, grad ewéi och eluxemburgensia.lu.

Op de soziale Reseauen an op der Website vun der BnL ginn all Dag Selektiounen a Liestippe presentéiert.

Weider Infoe fannt Dir och op www.bnl.lu oder www.a-z.lu.