D'Situatioun an de Spideeler am Grand-Est a Frankräich ass dramatesch: Solidaritéit iwwert d'Grenzen ewech ass elo gefrot.

Och Lëtzebuerg hëlleft: RTL-Informatiounen no sinn 3 franséisch Corona-Patiente bis ewell zanter e Sonndeg den Owend hei am Land ukomm, fir hospitaliséiert ze ginn.

Franséische Sourcen no goufen dës 3 Leit eenzel mat Helikoptere vun der Air Rescue vu Mulhouse op Lëtzebuerg geflunn, d'Air Rescue selwer wollt net iwwert dës Informatioune kommunizéieren. 4 weider Corona-infizéiert Patiente ginn en Dënschdeg am Laf vum Dag aus dem Grand Est op Lëtzebuerg bruecht.

Fir dem komplett saturéierte franséischen Spidolssystème ze hëllefen, weisen och aner Nopeschregiounen hir Solidaritéit. Sou gi weider franséisch Patienten an Däitschland an an d'Schwäiz evakuéiert.

Ronn 500 infizéiert Patiente leien den Ament am Grand Est op Reanimatiounsstatiounen. Alles an allem goufen an dëser Regioun ewell eng ronn 280 Doudesfäll duerch de Covid-19 gezielt. Bis e Méindeg den Owend goufen et a ganz Frankräich iwwer 16.900 positiv getest Patienten. Mat am uergste betraff ass d'Regioun Grand Est mat engen 3.400 positive Fäll.