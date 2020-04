Den Educatiounsminister Claude Meisch huet och fir en Donneschdeg um 14 Auer eng Pressekonferenz aberuff.

Wéi RTL schonn um Mëttwoch gemellt huet, ass decidéiert, datt d'Schoulen net den 20. Abrëll, mä den 4. Mee nees opginn.

Dat gëllt deemno souwuel fir d’Grondschoul, wéi och fir de Secondaire, an fir all d‘Accueils-Strukturen am Land.

An den nächste Wochen géif all Effort weiderlafen, fir dass d’Schüler weiderhin vun doheem aus kéinten hir Matière léieren.

Detailer ginn et, wéi gesot, vum Claude Meisch, um Donneschdeg.

Hei ass d'Schreiwes

Face à l’évolution de la situation liée au coronavirus Covid-19 au Luxembourg et suite à une réévaluation par les autorités sanitaires, le gouvernement a décidé de prolonger la période de suspension des activités dans le secteur scolaire et éducatif.

La reprise des activités, préalablement prévue pour le 20 avril 2020, est reportée au lundi 4 mai 2020. Cette décision concerne tous les établissements scolaires et de formation publics et privés ainsi que les structures d'accueil.

Dans les semaines à venir, tous les efforts continueront d’être mobilisés pour permettre aux élèves de continuer leurs apprentissages et de poursuivre leur parcours scolaire. Des détails seront communiqués par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, lors de la conférence de presse.