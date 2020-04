Ënner anerem d'Liewensqualitéit an déi sozial a politesch Stabilitéit si Virdeeler vum Grand-Duché.

Déi grouss Majoritéit vun den net-Lëtzebuergesche Residenten zu Lëtzebuerg ass frou, hei ze wunnen. Dat geet aus enger rezenter Ëmfro vun TNS-Ilres am Optrag vun der Auslännerorganisatioun ASTI ervir. D'Donnéeë fir dëse Sondage goufen am September, also virun der sanitärer Kris, gesammelt. Deemno géife 85 Prozent vun de Residenten, déi am Ausland gebuer goufen, nach eemol decidéieren, hei hinner wunnen ze kommen.

Haaptgrond fir zu Lëtzebuerg ze wunnen ass d'Liewensqualitéit am allgemengen, dobäi kennt d'Sécherheet an d'politesch a sozial Stabilitéit. Wat d'Zesummeliewen zu Lëtzebuerg ugeet, hunn 79 Prozent vun de Residenten uginn, d'Lëtzebuerger an d'Auslänner géife gutt zesummeliewen. Allerdéngs fannen awer gläichzäiteg 64 Prozent, d'Lëtzebuerger an d'Auslänner géifen niefteneen, net matenee liewen a genau esou vill Leit hunn uginn, d'Lëtzebuerger wieren éischter reservéiert.

1.119 Residenten hu matgemaach, iwwer Telefon oder Internet, dovunner haten 52,46% just déi lëtzebuergesch Nationalitéit, 16,44% Duebelnationalitéit, dovunner eng déi Lëtzebuerger, an 31,1% haten eng aner Nationalitéit, wéi déi lëtzebuergesch.

Interessanten Detail aus dem Sondage: iwwer 80 Prozent vun de Residenten zu Lëtzebuerg fannen, datt Wielen zur Integratioun gehéiert. 60 Prozent dogéint fannen, datt d'Nationalitéit zur Integratioun gehéiert.