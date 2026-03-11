De qualifizéierte Mindestloun ofschafen, steet net am CSV-DP Koalitiounsprogramm, sot de Marc Spautz e Mëttwoch am RTL-Interview. Den Aarbechtsminister huet op Nofro hin d’Fuerderung vun der Handwierkerfederatioun vun en Dënschdeg deemno verworf.
Zu all den anere Froen ronderëm de Mindestloun (Upassung, eventuell Kompensatiounsmesuren fir d’Betriber...) wollt den Aarbechtsminister net aus der Hëft schéissen, och wann hie schonn eng Preferenz fir d’Median-Akommes als Referenz fir de Calcul vum onqualifizéierte Mindestloun ausgedréckt huet. De Marc Spautz wëllt fir d’éischt am Regierungsrot driwwer diskutéieren.
Ob dat schonn dëse Freideg wier, konnt hien net soen, mä et wier wuel geschwënn. Den Aarbechtsminister huet awer och op de Kënschtlech-Intelligenz-Dësch vun en Donneschdeg higewisen, op deem d’Regierung d’Sozialpartnere all wäert gesinn.