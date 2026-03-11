RTL TodayRTL Today
Wäitsiicht vun der CSV-DP-Regierung verlaangtEnergietransitioun ELO, fuerderen déi Gréng

Claudia Kollwelter
Op enger Pressekonferenz hunn déi Gréng, mat Vue op de Krich am Iran, d'Regierung opgefuerdert, eng direkt Energietransitioun an Ugrëff ze huelen.
Update: 11.03.2026 13:57
Sam Tanson, François Benoy a Joëlle Welfring vun déi Gréng
© Domingos Oliveira

Energiepolitik ass och Sécherheetspolitik, dofir brauche mer ELO eng Energietransitioun. Dat fuerderen déi Gréng am Kontext vum Iran-Krich. Op enger Pressekonferenz e Mëttwoch de Mëtteg hu si virun allem Wäitsiicht vun der CSV-DP Regierung verlaangt. Et kéint net sinn, datt just an Urgencë gehandelt gëtt, déi néideg Texter missten elo scho preparéiert ginn.

Zum Beispill fuerderen déi Gréng, datt d’Regierung en Energiesteierkredit preparéiert, fir Leit finanziell ze ënnerstëtze wann d’Präisser klammen, an och d’Entreprisë misste geziilt gehollef kréien. Dëst wieren temporär Mesuren, déi misste geholl ginn.

Donieft bedaueren déi Gréng, datt d’Energietransitioun keng Prioritéit vun der Regierung wier, fossil Energien allerdéngs e Choix an Alternativen do wieren. Europa a Lëtzebuerg kéinte sech aus der fossiller Ofhängegkeet befreien. D’Hausse vun den Energiepräisser dierft iwwerdeems och kee Pretext sinn, fir d’Klimaschutzziler elo ze verwässeren, huet d’Partei nach ënnerstrach.

18
