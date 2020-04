Et gëtt sech an dëser Etüd op Leit konzentréiert, déi wéineg bis keng Symptomer op de Virus weisen.

Virun allem wëll d'Etüd, déi op Initiativ vu "Research Luxembourg" vun der Regierung an Optrag gestallt ginn ass, Donnéeë ginn, wéi d'Krankheet sech zu Lëtzebuerg an awer och am genrellen ausbreet. Dobäi kënnt, dass dës Etüd och bei den Decisioune vun der Regierung consideréiert gëtt.

Leit ouni Symptomer oder mat ganz liichten oder wéineg Symptomer, ginn als "Porteur sains" bezeechent a spillen eng kruzial Roll bei der Ausbreedung vun der Krankheet COVID-19.

Dës Leit wëssen zu groussen Deeler net, dass se de Virus a sech droen, well Tester just dann duerchgefouert ginn, wa konkret Symptomer bei enger Persoun ervirtrieden.

Bei dësem Test ass et also wichteg en Testgrupp u Leit ze huelen, dee representativ ass, dass also Leit getest ginn, op se elo Symptomer hunn oder net.

Vun e Mëttwoch un leeft dës Etüd an et solle wéi gesot 1.500 Persounen am Alter iwwer 18 Joer getest ginn, fir 3 Gruppen u Leit z'identifizéieren, déi wéineg bis keng Symptomer hunn.

Dës 3 Gruppe sinn:

- Leit déi guer net infizéiert sinn, also als Konsequenz och keng Symptomer hunn

- Leit déi infizéiert si mam Virus, ma awer keng oder just wéineg Symptomer hunn

- Leit déi infizéiert waren awer schonn nees gesond sinn

D'Leit déi beim Test matmaachen, gi vun TNS Ilres kontaktéiert, dono gëtt dann en Test gemaach, fir erauszefannen, op ee mam Virus infizéiert ass oder net. Leit déi positiv sinn a Symptomer opweisen, kréien natierlech déi entspriechend Behandlung a ginn aus der Etüd erausgeholl.

De komplette Communiqué vum Gesondheets- an Héichschoulministère zesumme mam Fond National de la Recherche

Tests de dépistage sur des personnes asymptomatiques afin d’évaluer la propagation du COVID-19 au Luxembourg La task force COVID-19 de l’initiative Research Luxembourg annonce le lancement de CON-VINCE, une étude scientifique visant à évaluer les dynamiques de la propagation du COVID-19 dans la population luxembourgeoise. Ce projet s’inscrit dans le cadre de plusieurs initiatives lancées sous l’égide de la task force afin de contribuer à endiguer la pandémie. Il vise à effectuer des tests de dépistage du virus SARS-CoV-2 sur environ 1.500 personnes et de faire un suivi des personnes ne présentant pas ou peu de symptômes. Il permettra de générer des données précises sur la transmission de la maladie et aidera ainsi le gouvernement à prendre des décisions basées sur des données scientifiques dans le courant des semaines à venir.

Les personnes asymptomatiques – également appelées “porteurs sains” – et les porteurs présentant de faibles symptômes jouent un rôle important dans la propagation du virus. Cependant, la plupart de ces cas ne sont actuellement pas diagnostiqués, étant donné que les tests de dépistage sont surtout effectués sur des personnes présentant des symptômes clairs de la maladie. Afin de mettre en place des mesures efficaces pour endiguer la propagation du COVID-19, il est essentiel d’effectuer des tests systématiques sur un échantillon représentatif de la population afin d’identifier tous les porteurs du virus SARS-CoV-2, indépendamment de leurs symptômes.

Dans ce contexte, l’étude CON-VINCE a été lancée aujourd’hui dans le but d’effectuer des tests de dépistage sur un groupe d’environ 1.500 participants âgés de plus de 18 ans et d’identifier les trois principaux groupes de personnes présentant des symptômes faibles ou nuls. Spécifiquement, il s’agit des groupes suivants:

les individus non infectés et ne présentant par conséquent pas de symptômes ;

les personnes actuellement infectées, mais ne présentant pas ou peu de symptômes ;

ceux qui étaient infectés mais sont désormais guéris du virus.

Les participants seront recrutés par TNS Ilres et soumis à un test de dépistage du virus SARS-CoV-2 ayant recours à une technique spécifique de biologie moléculaire. Les analyses seront initialement réalisées sur des prélèvements naso-pharyngés et ultérieurement étendues à des échantillons de sang ou autres types d’échantillons. Les participants dont le test est positif, mais qui présentent des symptômes faibles ou nuls seront suivis sur une période d’un an, de même que les personnes non-infectées. Les patients symptomatiques seront par contre exclus de l’étude et recevront le traitement habituel.

Prof. Rejko Krüger (Director of Transversal Translational Medicine au Luxembourg Institute of Health (LIH) et coordinateur de l’étude CON-VINCE): « A notre connaissance, les porteurs asymptomatiques ne sont pas systématiquement suivis dans aucun des pays affectés par la pandémie du COVID-19. Pour cette raison, il n’y a pas actuellement de données exhaustives sur l’épidémiologie et les dynamiques de la maladie. L’étude CON-VINCE vise à combler cette lacune en fournissant des informations fiables sur la nature, la prévalence et les modalités de transmission du COVID-19 au Grand-Duché, aidant ainsi les décideurs nationaux et internationaux à adopter une réponse efficace d’un point de vue politique, économique et de santé publique ».

Prof. Ulf Nehrbass (directeur général du LIH et porte-parole de la task force COVID-19 de Research Luxembourg): « En parallèle, le projet nous permettra d’évaluer l’impact psychologique et socio-économique de mesures de confinement à long terme sur la population générale and nous aidera à définir un cadre temporel plus clair pour lever les actuelles stratégies de confinement strictes ».

Paulette Lenert, ministre de la Santé: « L’étude CON-Vince représente la prochaine étape logique pour atteindre un vaste dépistage de la population, afin d’éviter la propagation du virus. Nous continuons de faire de grands efforts pour recueillir les informations les plus pertinentes pour pouvoir devancer le virus ».

L’étude CON-VINCE est menée par un consortium d’institutions de recherche luxembourgeoises, incluant le LIH et le Luxembourg Centre of Systems Biomedicine (LCSB) de l’Université du Luxembourg. L’institut d’étude de marché TNS-Ilres ainsi que les laboratoires Ketterthill, Laboratoires Réunis et BioneXt Lab sont des partenaires associés de l’étude.

Claude Meisch, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche: « Grâce à la task force lancée il y a deux semaines, les institutions de recherche publiques au Luxembourg ont rassemblé leurs forces dans la lutte contre le COVID-19 et peuvent nous fournir un soutien et des connaissances essentielles afin que nous puissions prendre des décisions basées sur des données scientifiques. L’étude CON-VINCE sera un des éléments-clé d’une base empirique pour la gestion de cette crise ».

A propos de l’échantillon statistiquement représentatif

Le choix des participants de cet échantillon doit refléter exactement la composition de la population luxembourgeoise en termes d’âge, de sexe et de géographique afin d’éviter des résultats biaisés et statistiquement inexacts. Pour cette raison, le LIH contactera directement les candidats éligibles pour participer à l’étude. A ce stade, la participation de volontaires de la population générale n’est malheureusement pas (encore) possible.

A propos de Research Luxembourg

Research Luxembourg est une initiative commune des principaux acteurs de la recherche publique luxembourgeoise [Luxembourg Institute of Health (LIH); Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER); Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST); Laboratoire national de santé (LNS) ; Université du Luxembourg; Fonds National de la Recherche (FNR)], sous la coordination du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, dont le but principal est de promouvoir la coopération scientifique au Luxembourg et de communiquer les activités du secteur dans son ensemble.