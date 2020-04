No 23 Deeg am Centre Hospitalier du Nord ass um Dënschdeg de Moien den 1. Patient zeréck a Frankräich geflu ginn.

En Dënschdeg de Moien um 9 Auer ass de Joseph no 23 Deeg Hospitaliséierung mat der Air Rescue zeréck a Frankräich rapatriéiert ginn.

Méi Informatiounen iwwert d'Corona-Situatioun am Centre Hospitalier du Nord ginn et den Owend am Journal op der Tëlee.